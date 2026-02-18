El complicadísimo viaje de vuelta de Lindsey Vonn tras caerse en los Juegos Olímpicos de Invierno

Redacción ElDesmarque 18 FEB 2026 - 10:59h.

Lindsey Vonn ya está en Estados Unidos tras haber viajado bajo unas circunstancias de lo más complejas

¿Por qué no paran de romperse las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Lindsey Vonn está pasando por uno de los peores meses de su carrera deportiva. La leyenda del esquí se rompió la rodilla en la Copa del Mundo, pero decidió competir en los Juegos Olímpicos porque se sentía “fuerte” para ello. A pesar de luchar contra su propio cuerpo, y tomar una decisión más que sorprendente para el resto de los mortales, esta se terminó cayendo en Milán-Cortina. Puso en juego su carrera y se tuvo que someter a tres cirugías, las cuales terminaron siendo “exitosas”. La vuelta a casa ha sido de los más compleja y así lo ha mostrado en sus redes sociales.

La esquiadora de 41 años ha dejado publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram donde se la puede ver tumbada en una camilla con innumerables cables y clavos anclados a su pierna. Lo que más sorprende es la manera en la que es ‘transportada’ de vuelta a Estados Unidos, pero finalmente lo ha conseguido tras un largo y complicado viaje.

Las palabras de Lindsey Vonn en su vuelta a casa

“Mi pierna sigue en pedazos… pero finalmente estoy EN CASA!”, arrancó diciendo a través de sus redes sociales. Para poner al resto del mundo en contexto de lo que había sido su viaje hasta llegar a casa, ha dejado por escrito el proceso del viaje: Uci -> ambulancia -> avión -> ambulancia -> hospital.

Además, no perdió el espacio de su publicación para agradecer enormemente a la gente que le ha acompañado y ayudado en su recuperación: “Gracias a todo el personal médico que me ha ayudado a volver a casa”. “Tengo muchas ganas de que llegue la siguiente cirugía cuando pueda retirar la corrección de la pierna y pueda moverme más”, añadió la leyenda esquiadora. “Mi lesión fue mucho más grave que una simple fractura de pierna. Todavía estoy asimilando el proceso, lo que significa y el camino que me queda por delante… pero os iré dando más detalles en los próximos días”. “Como siempre, agradezco todo el cariño y apoyo recibido”, terminó comentando Lindsey en su cuenta personal junto al vídeo publicado del viaje de vuelta a casa.