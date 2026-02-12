Celia Pérez 12 FEB 2026 - 10:32h.

El COI considera que viola la prohibición de cualquier declaración política

La primera imagen de Lindsey Vonn tras tres operaciones después de su caída en los Juegos Olímpicos

Compartir







Una semana después de dar el pistoletazo de salida, los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo nos traen anécdotas e historia desde todos los rincones. Desde la confesión de una infidelidad tras ganar una medalla hasta reivindicaciones como la que ha realizado Vladyslav Heraskevych. El competidor ucraniano de skeleton, abanderado de su país, desafió este miércoles por segundo día consecutivo durante una sesión de entrenamiento la prohibición del COI de usar un casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país y ha terminado siendo expulsado, aunque más tarde de nuevo readmitido sin poder competir.

El COI informó de esta decisión después de que su presidenta, Kirsty Coventry, pidiera a la Comisión Disciplinaria de la institución olímpica que, de "forma excepcional" se reconsiderara la retirada de la credencial de Heraskevych, pero manteniendo su exclusión de las pruebas oficiales.

Heraskevych iba a participar este jueves en las series clasificatorias después de que desafiara al COI en las dos rondas de entrenamiento desarrolladas el martes y el miércoles al lucir el casco como homenaje a deportistas muertos en la guerra como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, entre otros.

El atleta ignoró la prohibición por primera vez el martes y argumentó en una conferencia de prensa ese mismo día que tenía la intención de seguir usando el casco en entrenamientos como en las competiciones olímpicas. De este modo, Heraskevych llevó de nuevo el casco en la sesión de entrenamiento de este miércoles, pese a la advertencia del máximo organismo deportivo después de su primera aparición con él el lunes.

PUEDE INTERESARTE Quién es Jutta Leerdam, oro olímpico de patinaje en los JJOO de Milano Cortina y novia de Jake Paul

El COI señaló entonces que el casco violaba la prohibición de cualquier declaración política durante los Juegos, a lo que el deportista contestaba en sus redes que "es evidente que no viola ninguna regla del COI".

PUEDE INTERESARTE Quién es el deportista estadounidense Hunter Hess y por qué ha sido insultado por Donald Trump

El COI expulsa a Vladyslav Heraskevych

Tras todo eso, este jueves el COI ha decidido expulsar a Heraskebych y asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió hoy con Heraskevych para tratar de convencerlo, pero al no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la entidad con sede en Lausana.