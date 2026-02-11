¿Por qué no paran de romperse las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Redacción ElDesmarque 11 FEB 2026 - 11:48h.

Las preseas de los Juegos Olímpicos de Invierno están defectuosas y a los campeones se les rompen constantemente

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están ofreciendo momentos espectaculares sobre la nieve y el hielo, como por ejemplo la reacción de Novak Djokovic en las gradas del estadio de patinaje o la terrible caída de Lindsey Vonn. Además, hemos podido ver como la neerlandesa Jutta Leerman se llevó el oro con su prometido Jake Paul en las gradas llorando. Ahora, la noticia llega a través de un curioso detalle: las medallas olímpicas se están rompiendo en plena celebración.

El malestar empezó a hacerse visible cuando la esquiadora estadounidense Breezy Johnson, oro en descenso femenino, vio cómo su medalla se separaba de la cinta y se rompía tras saltar de alegría al recibirla. “No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió”, declaró entre risas la campeona olímpica, mostrando la presea dañada poco después de la ceremonia.

Las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierto se están rompiendo

No fue un caso aislado. Otros medallistas como el patinador artístico Alysa Liu, el biatleta alemán Justus Strelow y la esquiadora sueca Ebba Andersson experimentaron situaciones similares. Desde la separación del metal de la cinta, pasando por roturas parciales al caer en la nieve, hasta piezas que literalmente se partieron en dos.

La organización de los Juegos no ha tardado en reaccionar. En rueda de prensa, el director de operaciones de Milano-Cortina 2026, Andrea Francisi, confirmó que estaban investigando los casos “con máxima atención” y ofreciendo soluciones para reparar las medallas afectadas. En coordinación con la Casa de la Moneda Italiana, responsable de su producción, se ha implementado una intervención específica y los atletas pueden devolver sus preseas defectuosas para que sean reparadas y devueltas rápidamente. Según explican diferentes fuentes, el problema parecería estar relacionado con el diseño de la cinta y su mecanismo de sujeción. Hasta el momento, esta pieza parece haber resultado demasiado frágil para soportar el peso y las fuertes celebraciones tras una victoria olímpica.