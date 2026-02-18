Fernando Alonso sigue optimista con el AMR26 y no baja los brazos: "Todo tiene solución"

Alberto Cercós García 18 FEB 2026 - 12:53h.

Pese a que en pista el AMR26 no cumple con las expectativas y los problemas persisten, el español sigue confiando en el proyecto

Como si de una realidad paralela se tratara, Fernando Alonso sigue optimista con Aston Martin y el devenir del AMR26. Da igual que sea 'cazado' hablando con Adrian Newey con unas caras realmente serias o que solo haya sido capaz de dar 28 vueltas al trazado de Baréin por culpa de nuevas anomalías en la unidad de potencia del motor Honda. El español, consciente de todo ello, mantiene un discurso bastante sereno y positivo. Continúa asumiendo las responsabilidades y reconoce que hay aún mucho trabajo por delante. Pero eso no le desanima, todo lo contrario. En una rueda de prensa oficial junto con Lewis Hamilton o Max Verstappen, Alonso habla desde la honestidad y la tranquilidad.

"No creo que haya nada imposible de arreglar. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras. Soy optimista; todo tiene solución", asegura el asturiano. Un Alonso, eso sí, que reconoce no estar siendo una jornada sencilla. Ni la de hoy ni las de la semana pasada. "Ha sido un comienzo difícil. Hay muchas cosas que deben corregirse en los próximos dos días y medio. Nuestras fábricas, tanto en el Reino Unido como en Japón, están operando al 100% de su capacidad. Estamos intentando que este proceso sea lo más breve posible", apunta el de Aston Martin.

Fernando Alonso y la nueva Fórmula 1

Está claro que la Fórmula 1 ha evolucionado de una manera prácticamente radical. Ya lo dijo la semana pasada el propio Alonso, que el piloto se estaba quedando en una posición muy alejada. Por ello, llegar al límite con estos coches todavía es un reto. "Sí, todavía estamos al límite en cuanto al agarre, pero sí, es diferente. Depende de las curvas, obviamente. Siempre estás al límite del agarre, a menudo con un coche de alquiler, siempre estás al límite del agarre", explica.

"Creo que es menos desafiante, pero tengo que decir que no hay nada malo en ello, aquí y en otras curvas, quizás en Barcelona, y en otros lugares donde decides detener la energía para ahorrarla y pasar la curva a menor velocidad, y así tener más energía para la recta. Así que, desde el punto de vista del piloto, obviamente, tu habilidad cuenta menos ahora, porque puedes ir tan rápido como la energía que quieras... y la decisión que tomes al pasar por esa curva", zanja el español.