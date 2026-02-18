El AMR26 sufre un nuevo revés y Fernando Alonso se baja antes de tiempo

Alberto Cercós García 18 FEB 2026 - 12:10h.

Una nueva anomalía en la unidad de potencia del motor del AMR26 hace que Fernando Alonso se baje del coche antes de tiempo

En el entorno de Fernando Alonso ya se temen lo peor: "Otro año más en el infierno"

Ni una jornada tranquila va a tener Fernando Alonso antes de que empiece la temporada en el Gran Premio de Australia. Lo que parecía una mañana positiva por la mejora del tiempo y las diferentes tandas que estaba realizando el español con el AMR26, ha terminado de la peor manera posible: con un nuevo contratiempo en el motor Honda. Como si del talón de Aquiles se tratara, un nuevo revés en la fiabilidad del motor acecha al equipo británico. Tanto es así, que Alonso únicamente ha podido dar 28 vueltas durante la sesión matinal en Baréin, bajándose del coche cuando faltaba aún más de hora y media de entrenamiento en pista. ¿El por qué? Una nueva anomalía en la unidad de potencia.

La dupla de ensueño que parecían crear Aston Martin y Honda está empezando a convertirse en una pesadilla muy preocupante. Si bien aún queda mucha tela por cortar y Fernando Alonso lo sabe, la cruda realidad es que el AMR26 está dando pocas vueltas. La fiabilidad del motor es escasa, surgen nuevos problemas cada dos por tres y el poder ver al piloto asturiano más de 10 giros seguidos en pista es prácticamente una utopía. Claramente el retraso por no haber estado en Barcelona es claro, pero la inoperancia de la fábrica japonesa no ayuda al optimismo. Pese a que desde Honda reconocen tener la situación bajo control, lo que el aficionado ve es algo completamente opuesto.

"Teníamos una cantidad considerable de instrumentos de medición a bordo y la recopilación de datos estaba progresando razonablemente bien. La gestión de la energía es importante para el rendimiento de la unidad de potencia y existen enormes exigencias por parte de los pilotos en este sentido, por lo que actualmente estamos mejorando nuestras simulaciones para la próxima semana", aseguraba hace pocos días Shintaro Orihara, director General de pista de Honda F1.

La unidad de potencia preocupa en el AMR26

Pero aunque en Honda hablen de mejorar las simulaciones, en la práctica no se visualiza un cambio. Y si lo hay, queda empañado por nuevos problemas. Tal y como ha pasado este miércoles con Alonso. Tras 28 vueltas y con mucho tiempo por delante hasta finalizar la sesión matinal, un trabajador de Honda se ha presenciado en el box de Aston Martin para trabajar en el motor. Garaje tapado, problemas en la unidad de potencia y fin. Antonio Lobato, en DAZN, explica la frustración del equipo. "Tiene pinta de que va a ir para largo. Esta mañana estaban yendo bastante bien, al menos haciendo lo que querían hacer en Barcelona y la semana pasada: tandas con con juegos de neumáticos nuevos, cambiando pequeños reglajes, etc. Han hecho tandas de siete vueltas hasta que ha surgido este problema", explica el periodista desde Baréin.

"El comportamiento del AMR26 es bastante deficiente. Falta mucho rodaje. Hay mucho camino por delante, pero tendremos que pensar positivamente. Sé que es muy difícil, que no es lo que esperábamos, ni ellos. Pero hay que confiar. Siendo pacientes, cuando avance la temporada y el sistema permita modificar la unidad de potencia... Honda ya está trabajando en ello, el tener una unidad de potencia más competitiva. Ahora mismo están lejos de serlo", zanja.