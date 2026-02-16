Montmeló renueva con la F1 hasta 2032 y se alternará con otros Grandes Premios

Alberto Cercós García 16 FEB 2026 - 16:26h.

El Circuit de Catalunya anuncia la renovación con la F1 hasta 2032

El Circuit de Barcelona-Catalunya, que ha acogido 35 ediciones de la Fórmula 1 desde su inauguración en el año 1991, mantendrá su lugar en el calendario más allá de 2026, cuando finalizaba el anterior contrato. La renovación ha sido firmada por los representantes de Circuits de Catalunya, SL, sociedad participada mayoritariamente por la Generalitat de Catalunya y adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo, con Formula One World Championship Limited (FOWC) en relación con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya como prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 para los años 2028, 2030 y 2032, además de la prevista para 2026. A partir de este año, la cita llevará el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya en lugar del habitual Gran Premio de España. El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá entre el 12 y el 14 de junio de 2026 la 36ª edición del campeonato del mundo, la primera bajo la nueva denominación.

“Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados de Fórmula 1 siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años más. El equipo ha invertido mucho en el Circuit y ha organizado festivales fantásticos para los fans en los últimos años, y esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto. Quiero agradecer a Salvador Illa, presidente del Gobierno de Catalunya; a Pol Gibert, consejero delegado de Circuits de Catalunya y secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo; y a Oriol Sagrera, exconsejero delegado de Circuits de Catalunya SL y exsecretario general del Departamento de Empresa y Trabajo, su firme compromiso con la acogida de la Fórmula 1. ¡Tengo muchas ganas de ver a nuestros magníficos aficionados en Barcelona el próximo mes de junio!”, dice Stefano Domenicalli en una nota de prensa.