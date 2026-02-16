Aston Martin podría arrastrar un déficit de prestaciones hasta 2027

Alberto Cercós García 16 FEB 2026 - 14:54h.

El retraso con el AMR26 puede lastrar no solo esta temporada, sino el 2027

Los rivales de Fernando Alonso no se fían pese a los problemas del AMR26

El 2026 estaba marcado en rojo para todos los equipos de Fórmula 1. Sin embargo, la ilusión que Aston Martin había depositado en esta temporada era aún más clara. El proyecto va cogiendo forma y Lawrence Stroll sigue creando una escudería para luchar por el Mundial. Pero la cruda realidad es una bien diferente. El AMR26, del que tanto se había hablado por ser de Adrian Newey, lucha para no estar en la cola de las apuestas. La primera toma de contacto fue nefasta: problemas para llegar a Barcelona, Lance Stroll dando pocas vueltas, la refrigeración del motor, la caja de cambios, Fernando Alonso a cuatro segundos y un largo etcétera. Sobre el papel, los problemas parecen claros y ya están trabajando en diferentes soluciones; pero eso no significa que se vayan a ver pronto. El retraso de cuatro meses que avisó Newey en la presentación del nuevo coche se está notando y no solo podría lastrar el 2026, sino que también perjudicaría el devenir del 2027.

Mientras todo eso pasa, en Aston Martin tiran de cautela. Por ejemplo, Alonso asumió sin tapujos el complicado proceso que tiene por delante el AMR26. "Puede que las expectativas fueran muy altas, sobre todo sabiendo que ahora tenemos a Newey, a Honda y todo lo demás. Pero nosotros, dentro del equipo, siempre hemos estado bastante tranquilos; somos conscientes de lo difícil que es adaptarse a las nuevas reglas y de lo que supone integrar a Honda como unidad de potencia", resumía el pasado jueves en Baréin. El asturiano hacía referencia a la gran cantidad de novedades que Aston Martin está asumiendo: desde ser el único equipo con Honda hasta el hecho de haber fabricado por primera vez en su historia una caja de cambios. Detalles que sumados crean un inicio nada esperanzador.

Los problemas del AMR26, ¿preocupan para 2027?

En Aston Martin están tranquilos. Ese es el discurso de los últimos días -salvo por parte de Lance Stroll-, que el pánico no existe y que todo entra dentro del plan. Newey parece haber hecho hincapié justo en eso: en el plan que tienen. Pero eso no evita que mucha gente piense en qué puede pasar no solo en este 2026, sino en 2027. La caja de cambios es uno de los problemas que más impacto podría tener en el futuro. Y es que si en Aston Martin deciden que no concuerda con la exigencia del motor y se ven obligados a hacer otra... seis meses deberían esperar para desarrollarla, según apuntan en MARCA.

Otro punto a tener en cuenta es la homologación del motor. Para ello, solucionar los problemas en la unidad de potencia es de vital importancia. La cosa es que esa homologación llegará el próximo 1 de marzo. Poco margen. Un conjunto de cosas que van a obligar a Aston Martin a no parar de trabajar durante toda la temporada. A ir a contracorriente, básicamente. Y eso, en la Fórmula 1 actual, va a provocar que llegará el 2027 con aún problemas del pasado.