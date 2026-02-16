En Honda tienen la clave para que el AMR26 de Fernando Alonso de un paso adelante

Alberto Cercós García 16 FEB 2026 - 10:12h.

La primera toma de contacto real del AMR26 con Honda no ha sido del todo buena; esta semana, los japoneses, buscan soluciones

Adrian Newey manda un mensaje tranquilizador: no está todo perdido

La cruda realidad ha llegado a Aston Martin de la peor manera posible. Durante la primera semana de test en Baréin, el equipo británico se dio cuenta del mucho trabajo que tienen aún por delante. A nivel de aerodinámica y chasis, Adrian Newey parece tenerlo todo bajo control. El veterano ingeniero ha lanzado ya varios mensajes de tranquilidad, así como Fernando Alonso. Para el asturiano, pese a vivir una situación crítica antes de empezar la temporada, es un contexto esperado por no haber estado en Barcelona. Pero sin lugar a dudas, quien recibe todas las miradas por una expectación que no se ha cumplido es Honda. El nuevo motor está dando más problemas del esperado en el AMR26. Problemas en la refrigeración, capado durante gran parte de los test sin poder superar regularmente los 300km/h, con miedo a que supere ciertas revoluciones y con una sensación de tener un arma de peor categoría. Desde Japón, eso sí, están en proceso de cambiar el rumbo.

Mientras todo eso pasa en Baréin, en Honda están ya manos a la obra. Saben que la historia no ha empezado nada bien, pero que hay mucho margen de maniobra para reconducir la situación. Shintaro Orihara, director General de pista de Honda F1, confirma que sí hay problemas de refrigeración y que ya están trabajando en una solución para esta segunda semana de test. "Aún no lo hemos probado con especificaciones de enfriamiento agresivas para juzgar si el enfriamiento es lo suficientemente severo. Como fue el caso hasta el año pasado, es natural cambiar las especificaciones de enfriamiento dependiendo de las condiciones del día, y realizamos una prueba comparativa en Baréin", cuenta el técnico japonés.

La prioridad de Honda

"La prioridad actualmente es hacer funcionar el coche con normalidad, y el coche está funcionando con una cierta cantidad de rejillas de ventilación para permitir cierto margen, y la próxima semana planeamos probar lo alto puede subir la temperatura con las especificaciones de enfriamiento más agresivas. Teníamos una cantidad considerable de instrumentos de medición a bordo y la recopilación de datos estaba progresando razonablemente bien. La gestión de la energía es importante para el rendimiento de la unidad de potencia y existen enormes exigencias por parte de los pilotos en este sentido, por lo que actualmente estamos mejorando nuestras simulaciones para la próxima semana", confiesa Orihara.

Lo que parece claro es que en Honda se han tomado en serio el hecho de solucionar los primeros problemas que el AMR26 ha presentado. Ahora la duda será cuándo se podrán ver esas soluciones: ¿Ya en esta segunda semana de test o habrá que esperar al Gran Premio de Austalia?