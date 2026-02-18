Fernando Alonso sale con un cable suelto, nadie se da cuenta y tiene que volver al box

Alberto Cercós García 18 FEB 2026 - 09:58h.

Fernando Alonso sale a pista y un fallo inesperado le hace volver a boxes

En Aston Martin no se esperaban llegar tan mal a la pretemporada y todo apunta a Honda

Fernando Alonso tiene una jornada importante en esta segunda semana de test en Baréin. El piloto asturiano y Aston Martin buscan dar un paso adelante. La primera toma de contacto no fue nada positiva. Con muchos problemas a nivel de motor, el AMR26 encendió todas las alarmas posibles. No solo por el hecho de quedarse a más de cuatro segundos de los mejores tiempos, sino por lo incapaz que eran en el equipo británico de tener una tanda larga de vueltas para corroborar la fiabilidad de Honda. Precisamente, la gran mayoría de los problemas vienen por esa parte de la estructura. La refrigeración, la unidad de potencia o la caja de cambios son los temas importantes dentro del devenir de Aston Martin. Mientras la estructura de Silverstone empieza una segunda semana de test con muchos deberes por delante, ver cómo el Gran Premio de Australia está cada vez más cerca provoca intranquilidad en el box.

Sobre el papel, Fernando Alonso tenía pactada su presencia en Barén este miércoles por la tarde. Sin embargo, el español ha salido a pista con el AMR26 por la mañana. Alonso sabe que la historia de este 2026 es muy larga, y así de claro lo dejó cuando la semana pasada pudo subirse al monoplaza. "Tenemos mucho trabajo por delante. La integración del cambio, el reto de llegar al peso mínimo y, sobre todo, la unidad de potencia, van a ser claves para el tiempo por vuelta. Vamos con un poco de retraso; hemos empezado con el pie izquierdo. Al habernos saltado los tests de Barcelona, este es nuestro primer contacto real", resumía el español.

Fernando Alonso y los primeros problemas

La ilusión de ver a Alonso al volante del AMR26 siempre es máxima, y este miércoles no ha sido una excepción. En Aston Martin saben que él es el indicado para llevar al límite las prestaciones del monoplaza y ya en las primeras tandas se ha visto un paso adelante. Pero, como viene siendo costumbre, Aston Martin deja una imagen para el recuerdo de esta pretemporada. A los pocos giros, las cámaras de DAZN captaron una cosa muy extraña en el AMR26: un cabe suelto en la parte trasera del coche.

Rápidamente Alonso puso rumbo al box para solventar esta situación tan rara, y es que muy pocas veces se ven cables sueltos saliendo de los monoplazas. No se sabe mucho sobre ello, si ha sido error humano o qué exactamente, pero en Aston Martin lo han arreglado al momento y Alonso ha podido salir a pista sin mayores complicaciones.