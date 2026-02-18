Manu Carreño y las dos medidas que podrían acabar con casos racistas como el de Prestianni
La acción podría marcar un precedente en el mundo del fútbol
Quién es Gianluca Prestianni: amenazado en Argentina, tatuado por Di María y en el radar del Madrid hace años
Lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius puede marcar un precedente en el mundo del fútbol. Aunque la UEFA ya ha abierto una investigación sobre el jugador del Benfica, su imagen tapándose la boca con la camiseta hace imposible conocer si realmente hubo o no insulto racista, por lo que podría no tener consecuencias de ningún tipo.
Vinicius asegura que Gianluca le llamó 'mono' en varias ocasiones, algo que confirman otros jugadores del Real Madrid como Mbappé o Valverde. Pese a ello, las explicaciones del argentino apuntan a que el insulto no fue racista, sino homófobo. "Prestianni dice que no dijo nada, que dijo maricones, pero da igual", desveló Tchouameni en zona mixta.
Las posibles medidas por la acción de Prestianni
Lo ocurrido en el Estadio da Luz deja en evidencia a la UEFA y su protocolo antirracista, que deberá buscar algún tipo de alternativa para sancionar la acción. Lo cierto es que la imagen de Prestianni tapándose la boca con la camiseta hace imposible conocer si hubo algún tipo de insulto, e incluso si fue de carácter racista o no.
El partido se siguió disputando con normalidad pese a la gravedad de las acusaciones y muchos son lo que piden a la UEFA que busque una medida para que esto no se vuelva a repetir. Uno de ellos ha sido Manu Carreño, quién apuntó directamente con dos tipos de soluciones. "Se podría sancionar a los futbolistas que se tapen la boca", contemplaba. Algo que la FIFA aseguró a Sky Sports que ya se está estudiando.
Por otra parte, Carreño también puso el punto de mira al protocolo. Los colegiados sólo pueden suspender un encuentro en caso de avisar en tres ocasiones, algo que para el presentador debe acabar. "¿Por qué no parar el partido a la primera y que no sea necesario esperar más?", se preguntaba. "Hay que seguir avanzando y seguir pensando que lo de ayer debe valer para algo, para decirle basta ya al racismo", zanjó en ElDesmarque de Cuatro.