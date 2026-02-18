Saray Calzada 18 FEB 2026 - 09:20h.

En ElDesmarque madrugada se ha consultado a Esteban Ibarra, presidente del movimiento conta la intolerancia, sobre las posibles consecuencias a Prestianni

Tchouameni desvela la intolerable excusa de Prestianni: "Que dijo maricones"

Compartir







El incidente que denunció Vinicius sobre el terreno de juego en el partido del Benfica y el Real Madrid no podría solo quedar ahí. El brasileño aseguró que Prestianni le llamó "mono". Una versión que ratificó Mbappé y aseguró que lo escuchó hasta en cinco ocasiones reiteradas. Todo esto mientras se tapaba la cara con la camiseta. En ese momento se activó el protocolo y al no poder comprobar con las imágenes esto, el partido se reanudó. En ElDesmarque madrugada se ha consultado a Esteban Ibarra, presidente del movimiento conta la intolerancia, sobre las posibles consecuencias hacia el jugador del Benfica.

"Esto lo ha ratificado el Supremo en una sentencia que se ha hecho pública justamente hoy. Los insultos racistas pueden estar sancionados desde seis meses a dos años de cárcel. Conlleva también una inhabilitación y si luego encima hay gestos exteriores, como que para hablar se tapa la cara, pues blanco y en botella", terminó diciendo Esteban Ibarra.

Las partes reaccionan y la UEFA anuncia que abre una investigación

Este incidente parece que solo acaba de empezar. De momento los protagonistas sí se han reaccionado. Vinicius se pronunció en sus redes denunciando el racismo que había sufrido y Prestianni por su parte desmintió que le dijera eso y aseguró que se le había malinterpretado y que había sufrido amenazas de los jugadores del Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE Prestianni niega el insulto racista a Vinicius y denuncia ser amenazado por jugadores del Madrid

La UEFA ya se ha pronunciado diciendo que se abrirá una investigación para ver si se aplican o no sanciones. En el Benfica han dejado clara su postura y hasta el momento apoyan a su jugador y defienden su versión. Mourinho en sala de prensa también lo dejó claro y puso el foco en la víctima, que en este caso sería Vinicius. Comentó que quizás no debió celebrar así.

Todo vino a raíz del golazo que metió el brasileño y se fue al banderín de córner a celebrarlo con baile incluido. Esto parece que no sentó nada bien a la afición ni a los jugadores y con ello vino la reacción de Prestianni que denuncia el jugador del Real Madrid.