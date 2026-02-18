Saray Calzada 18 FEB 2026 - 07:56h.

Roberto Gómez ha sido muy tajante sobre la postura que debería haber adoptado el Madrid tras la denuncia de Vinicius

El Benfica desmiente el enfrentamiento de su presidente, Rui Costa, con un miembro del Real Madrid

El Benfica - Real Madrid estuvo marcado por el insulto racista que Vinicius denunció de Prestianni después de que marcara gol y lo celebrara bailando. Mbappé fue uno de los que ha salido públicamente a decir que él también lo escuchó y que apoya totalmente a su compañero. El jugador del equipo portugués ya ha salido a desmentirlo. Todo esto se ha analizado en ElDesmarque madrugada y Roberto Gómez ha sido de los más tajantes.

"El Real Madrid se tenía que haber retirado. Qué decepción con el técnico que dice que le ha consultado, un gesto de autoridad. El Madrid se tenía que haber retirado del partido y que luego vinieran las consecuencias. Para mí es un hecho gravísimo y el castigo tiene que ser muy duro para el equipo benfiquista", comenzó diciendo. "Lo que no podemos es estar diez minutos abrazándose... El Madrid se va al vestuario y sale si se tiene que reanudar y si no coge el avión y que se venga para casa", comentó el periodista.

La federación brasileña apoya a Vinicius

Vinicius ha recibido numerosos mensajes de apoyo en todo el mundo tras este nuevo incidente racista en el que se ve envuelto. La federación brasileña ha sido una de las primeras en mostrar su apoyo público. La entidad calificó el racismo como "un crimen inaceptable" que no debe existir en el fútbol ni en ningún lugar.

En un comunicado, la CBF destacó la actitud del jugador al activar el protocolo antirracista en pleno encuentro, considerándola un ejemplo de "coraje y dignidad". "Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación", señala la nota.

Pestrianni ha salido a negar estos hechos y aseguran que se malinterpretó lo que dijo. El Benfica ha compartido el comunicado de su jugador y con ello muestra su apoyo público. El partido se paró para ver si se encontraban las imágenes de lo sucedido, pero no las habrá dado que el jugador se tapó la boca con la camiseta para decírselo.