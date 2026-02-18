Fran Fuentes 18 FEB 2026 - 06:58h.

"Cuando esto sucede, te sientes solo y no sabes qué hacer", explica Thierry Henry

Comunicado oficial de Vinicius tras el incidente racista ante el Benfica

El episodio de racismo sufrido por Vinicius Júnior en el partido entre Benfica y Real Madrid se saldó con varios minutos del juego detenido, pero sin mayores consecuencias. El gesto de Gianluca Prestianni de taparse la boca con la camiseta para insultar evita, casi de facto, la obtención de pruebas fehacientes para condenarle. Aunque, a su vez, también sienta un precedente peligroso que abre la veda a cualquiera que le apetezca soltar improperios sobre un terreno de juego. Sea como fuere, la reacción internacional ha sido contra el argentino y a favor del brasileño. Y es que numerosos exjugadores y tertulianos no dudaron en condenar la acción del jugador benfiquista y mandar su apoyo al madridista.

Thierry Henry empatiza con Vinicius: "Cuando esto pasa, te sientes muy solo"

Por ejemplo, en el programa UCL Today de la CBS, Thierry Henry no dudó en volcarse con Vinicius: "Me identifico con lo que está pasando. Me ha pasado muchísimas veces en el campo. También me han acusado de buscar excusas después de un partido cuando me pasó eso. Así que a veces te sientes solo porque es tu palabra contra la suya", empatiza. "Cuando eso pasa, te sientes solo y ya no sabes qué hacer", reflexionaba después.

Sobre el propio Prestianni, Thierry Henry tiene claro que su actitud le delata: "Se aseguró de que no viéramos lo que dijo. Claramente, ya pareces sospechoso porque no quieres que la gente vea ni lea lo que dijiste. La reacción de Vinicius me indica que algo anda mal. Estoy seguro de que él no nos dirá lo que dijo realmente. En un momento Kylian Mbappé lo confrontó y le dijo: 'No dije nada'", asegura. En este sentido, incita al argentino a ser sincero: "Vamos a ver si es un hombre. Dinos qué dijiste, seguro que dijiste algo, pero no puedes decirle luego a Mbappé que no dijiste nada. ¿Cómo que no dijiste nada? ¿Por qué te tapas la nariz entonces? ¿Estás resfriado? Es un cobarde".

Unas palabras que su compañero Micah Richards ratificó posteriormente: "Es un cobarde".

Uno de los que también se posicionó junto a Vinicius fue Wayne Rooney. El mítico exdelantero del Manchester United tiene claro que no se puede acusar a Vinicius de desencadenar lo sucedido, como algunas voces apuntan, por haber bailado en su celebración del gol. Asimismo, condena la tarjeta amarilla mostrada al brasileño: ¿Por qué no puede bailar? ¿Por qué no debería poder celebrarlo así? Hemos visto este tipo de celebraciones miles de veces, algunas incluso se han vuelto emblemáticas en los Mundiales. ¿Por qué no deberían permitírselo?", reflexiona el inglés en Prime Video Sports.

Exmadridistas como Wesley Sneijder y Clarence Seedorf se posicionan

También se expresó en ZiggoSport el exjugador neerlandés Wesley Sneijder. El ex del Real Madrid también apeló a la hombría del jugador argentino para ir de cara. "Debería ser hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, ¡dilo sin taparte la boca! Es un escándalo que la gente siga llamando "monos" a los negros. ¡Prestianni literalmente tiene compañeros negros! ¿En qué estaba pensando?”.

Momentos antes, también tuvo para Nicolás Otamendi, calificando al argentino de pueril: "Lo que hizo fue súper infantil. ¿Está bien de la cabeza? Literalmente estaba perdiendo 0-1. Si yo fuera Vinícius le hubiera respondido: '¡Messi ganó ese Mundial para ti, tú no hiciste nada! Además, ¿Por qué hace esto con un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántas Champions ha ganado Vini?”, aseguraba.

También se expresó al respecto Clarence Seedorf, ex del Real Madrid, en la misma retransmisión que Wayne Rooney: "Creo que el hecho de que Vini ha estado en problemas durante varios años no lo podemos ocultar. Debemos dejar claro que no hay justificación para el abuso racista. No hay lugar para ello", asevera. De esta forma, el apoyo y el respaldo a Vinicius Júnior por este episodio racista queda patente y llega desde diferentes partes del mundo del fútbol.