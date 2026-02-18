El jugador del Real Madrid golpeó al lateral del Benfica y el árbitro sólo señaló falta

La frase de Vinicius a Pestrianni justo antes del insulto y la dura reacción de Mbappé

Tensión en Da Luz. El duelo entre el SL Benfica y el Real Madrid ha estado marcado por el incidente racista entre Vinicius y Prestianni, pero también ha tenido mucho más. Entre otras muchas cosas, Fede Valverde protagonizó una pugna con Samuel Dahl que pasó sorprendentemente desapercibida tanto para el colegiado principal como para el linier y, sobre todo, para el VAR.

Y es que Valverde se jugó la expulsión en Lisboa. Corría el minuto 83' cuando Trent Alexander-Arnold sacó de banda desde el centro del campo, colocando el esférico con sus manos en paralelo a la línea de cal. Valverde y Dahl pugnaban por la posición antes de arrancar la carrera a por el esférico, que ya le había superado. Y fue ahí cuando Federico propinó un puñetazo en la cara a Samuel.

Las imágenes son nítidas. Dahl sujetaba al uruguayo, que intentaba correr. Y Valverde, para quitárselo de en medio, cerró el puño derecho y le golpeó en el pómulo izquierdo de la cara. El linier estaba justo delante de la acción y señaló falta a favor del Benfica, pero la acción se quedó ahí.

Fede Valverde, agresión sin amarilla

François Letexier, colegiado del encuentro, andaba bastante lejos de la jugada y se limitó a señalar la infracción, interpretando probablemente que el encontronazo había sido menor. Lo sorprendente es que el linier que había visto la acción en primer plano no le dijera nada más y, sobre todo, que desde el VAR tampoco le avisara de que podía haber una posible agresión.

Así pues, Valverde no sólo se libró de la expulsión, sino que ni siquiera vio la tarjeta amarilla. Era el minuto 82, pero el encuentro acabó con 13 minutos de añadido, por lo que todavía quedaban 21 minutos por delante. Y en caso de que el jugador del Real Madrid hubiera visto la roja, ese tramo final de partido podría haber acabado de una manera bien distinta.