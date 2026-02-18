El Benfica desmiente el enfrentamiento de su presidente, Rui Costa, con un miembro del Real Madrid

Saray Calzada 18 FEB 2026 - 06:56h.

Sergio Horas y otros medios españoles y portugueses aseguran que hubo un desencuentro del presidente con un miembro del Real Madrid

Mourinho acusa a Vinicius: "Tiene que ir con sus compañeros y no meterse con 60.000 personas"

Compartir







Desgraciadamente de lo que menos se está hablando del Benfica - Real Madrid es de fútbol. Vinicius denunció en el campo que Prestianni le había dicho "mono". Se lo comunicó al árbitro y se activó el protocolo contra el racismo. Esto sucedió después de que el brasileño marcara un golazo y celebrara bailando en el banderín de córner. Todo se desató a partir de ahí y parece que la tensión siguió tras el pitido final. Sergio Horas contaba en ElDesmarque madrugada que en el túnel de vestuarios Rui Costa, presidente de la entidad portuguesa, tuvo un enfrentamiento con un miembro del club blanco.

En 'El Partidazo de COPE' iban más allá y daban más detalles. Aseguraban que un miembro del Real Madrid de comunicación, César Neclares, estaba grabando en el túnel de vestuarios un vídeo de la situación entre jugadores de los dos equipos. En ese momento, Rui Costa pasaba por allí y le pidió que dejara de grabar. El empleado del equipo blanco se ha negado y el presidente del Benfica habría sido insistente. "Le ha apartado la mano del aparato, luego le ha puesto la mano 2 veces en el cuerpo, como diciendo, que no grabes más".

PUEDE INTERESARTE Mbappé estalla contra Prestianni y pide que no juegue más la Champions por su insulto racista

En un medio portugués 'A Bola' también hablan de este incidente en donde hubo intercambios de pareceres. No llegó a ser una agresión física según cuentan los testigos, pero sí un desencuentro que no pasó a mayores.

El Benfica desmiente el enfrentamiento

Poco después, el Benfica en sus redes sociales emitía un comunicado desmintiendo este suceso. "Es completamente falso que el presidente del Sport Lisboa e Benfica haya estado involucrado en alguna discusión o enfrentamiento físico con algún miembro del Real Madrid. Esta acusación es totalmente falsa e infundada", comentaron al respecto.

PUEDE INTERESARTE Otamendi le enseña su tatuaje de campeón del Mundo a Vinicius para provocarle

La tensión se desató a partir del minuto 50 cuando se produjo este incidente que denunció Vinicius al momento y fue a más. Mourinho acabó expulsado y verá el partido de vuelta desde la grada en el Santiago Bernabéu.