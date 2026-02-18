Jorge Morán 18 FEB 2026 - 09:55h.

El ex futbolista explotó en redes sociales con lo ocurrido

Tchouameni desvela la intolerable excusa de Prestianni: "Que dijo maricones"

Compartir







Las reacciones después de lo ocurrido en el Benfica vs Real Madrid no han tardado en aparecer. Muchos han sido los que han querido defender a Vinicius con el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni, pero sin duda el más duro ha sido Felipe Melo.

El ex jugador brasileño, conocido por su personalidad intensa, polémica y apasionada, se grabó en sus redes sociales reaccionando a todo lo ocurrido con Vinicius. Melo, que jugó en equipos españoles el Mallorca, Racing o Almería, explotó contra el futbolista argentino e incluso incitó a la violencia.

"¡Fuego contra los racistas! ¡Fuego contra los racistas!", comenzó diciendo en su casa con la camiseta del Galatasaray puesta y en un claro estado de cabreo. "Su esposa (la de Prestianni) debe haberle sido infiel con un negro", dijo de manera contundente.

Las reacciones del mundo del fútbol

Las palabras de Felipe Melo no han sido las únicas. Un ex jugador del Real Madrid y ex compañero del brasileño, Sneijder, también quiso dar su opinión sobre el supuesto racismo de Prestianni. "Debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca", comenzó diciendo.

"¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando 'mono' a los negros! "Ah, y algo más... ¡Prestianni literalmente tiene compañeros negros! ¡¿En qué estarán pensando?!", apuntó el mediocentro holandés.

Thierry Henry también se mostró muy enfadado con la imagen de la vergüenza vivida en Lisboa. "Se aseguró de que no viéramos lo que dijo. Claramente, ya pareces sospechoso porque no quieres que la gente vea ni lea lo que dijiste. La reacción de Vinicius me indica que algo anda mal", apuntó. "Vamos a ver si es un hombre. Dinos qué dijiste, seguro que dijiste algo", incitó a Prestianni.

Wayne Rooney, por su parte, defendió a Vinicius por lo ocurrido durante su celebración. "¿Por qué no puede bailar? ¿Por qué no debería poder celebrarlo así? Hemos visto este tipo de celebraciones miles de veces, algunas incluso se han vuelto emblemáticas en los Mundiales. ¿Por qué no deberían permitírselo?", dijo el ex del United.