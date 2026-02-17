La estadística de Adrian Newey que permite soñar a Fernando Alonso

Alberto Cercós García 17 FEB 2026 - 14:02h.

Cada vez que Adrian Newey ha diseñado un coche, ese coche ha terminado en el podio

En Aston Martin no se esperaban llegar tan mal a la pretemporada y todo apunta a Honda

Compartir







Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y ojalá, con el AMR26, sea así. La pretemporada de Aston Martin no ha empezado de la mejor manera. Ya no solo por apurar sus opciones para estar en Barcelona, sino por lo visto la semana pasada en los primeros test de Baréin. La inoperancia del Aston Martin asusta hasta a sus pilotos, que ven cómo los esfuerzos de los últimos meses parecen no haber servido de nada. Si bien aún queda mucha tela por cortar y todos hablan de lo importante que será la segunda parte de la temporada, la realidad es que este inicio es devastador. La ilusión de ver de nuevo a Fernando Alonso luchar por podios o victorias se ha esfumado, al menos por ahora. Porque ahí es donde aparece el factor de Adrian Newey. El veterano ingeniero no solo es clave para el devenir de la evolución del AMR26, sino que da alas a las aspiraciones de Aston Martin con un dato demoledor.

Desde que llegó a Aston Martin, Newey se ha ido convirtiendo como en un faro al que seguir. No solo tiene poder a nivel de diseño aerodinámico y de chasis, sino que dentro de la estructura británica ya ejerce como un líder. "Sigo teniendo esperanza. Tenemos al mejor con nosotros, a Adrian Newey. Nadie duda de que encontraremos el camino para tener el mejor coche", auguraba hace pocos días el propio Alonso. Lo hizo tras corroborar que el AMR26 no funciona tal y como esperaban, que hay muchos problemas sobre todo en el motor Honda. Aún así, el español confía en terminar el 2026 subiendo al podio. Y los datos de Newey ayudan al optimismo.

PUEDE INTERESARTE Montmeló renueva con la F1 hasta 2032 y se alternará con Spa-Francorchamps

Adrian Newey y una estadística esperanzadora

Los datos son los que son: Adrian Newey ha conseguido un podio en todos los años en los que diseñó un coche y ha ganado una carrera en más del 80%. Concretamente, desde 1988 hasta 2024. En cada una de las temporadas en las que el ingeniero ha estado al frente del diseño de un monoplaza (ya sea los Red Bull de Max Verstappen o Sebastian Vettel, incluso el primer Williams de Nigen Mansell), ha celebrado un podio. Y hay más: el de esos 37 años construyendo coches, en un 80% de los años ha ganado alguna carrera. Las excepciones son 1988, 1989, 1990, 2006, 2007, 2008 y 2015. El resto, mínimo, un triunfo.

PUEDE INTERESARTE La hoja de ruta de Aston Martin y Fernando Alonso en la última semana de test en Baréin

"Adrian Newey está transmitiendo mucha tranquilidad. Lo tiene todo absolutamente controlado y sabe que en ese apartado van a tener una mejoría tremenda. Probablemente la semana que viene no estarán a cuatro segundos de la cabeza; ni en Australia. El frente principal que tiene peor solución tiene que ver con el hardware de la parte técnica del motor. La refrigeración no es un problema", resumía Antonio Lobato en SoyMotor tras la primera semana de test.