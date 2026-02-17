En Aston Martin no se esperaban llegar tan mal a la pretemporada y todo apunta a Honda

Alberto Cercós García 17 FEB 2026 - 10:14h.

Semana vital para Aston Martin en Baréin: el inicio está siendo desesperante por culpa del rendimiento de Honda

Todo el mundo esperaba un inicio complicado de Aston Martin en 2026. Pese a la ilusión que se veía a través de personajes como Adrian Newey o Fernando Alonso, la realidad dictaba que la situación de la escudería británica no iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero, tal vez, nadie auguraba una pretemporada tan contundentemente dura como la que está viviendo el equipo de Silverstone. La primera semana de test en Baréin fue como un golpe de realidad. El AMR26 está muy lejos de ser un coche ganador y es, en parte, por culpa del rendimiento del nuevo motor Honda. Mientras que Newey parece haber hecho un trabajo decente con la aerodinámica y el chasis (aún teniendo diferentes errores ya localizados), todos los focos se están centrando en Honda. Los japoneses han sido incapaces de dar con la tecla y ahora les toca trabajar a contracorriente. Una situación crítica a pocas semanas de empezar la temporada.

Antonio Lobato, en El Partidazo de la Cadena COPE, resume realmente bien cuál es el sentir de Aston Martin en estos momentos. Y es que la situación en el box es agónica. "En Aston Martin se vive un auténtico funeral. Están todos de capa caída porque el palo ha sido muy gordo. Ellos sabían que iban a legar mal, pero no tan mal. Es que no se lo esperaban. La realidad les ha superado. El rendimiento del Aston Martin hoy, después de la primera semana de test... es que es el penúltimo coche. Entre el penúltimo y el último", resume el periodista. "Si quitamos el equipo y hablamos de motores, ya sabemos que hay cuatro motorista, el motor Honda es el peor. Inlcuso peor que el de Audi. Creo que tienen margen de mejora, porque peor no se puede hacer. Es que no han podido rodar", añade entrando en el verdadero problema del AMR26.

Honda, en el focos de los problemas de Aston Martin

Cuando Aston Martin y Honda se juntaron de cara a este 2026, la expectativa era enorme. No se trata de un fabricante cualquiera de motores; Honda tiene un currículum excelente en el mundo del automovilismo, pero justo ahora no han logrado dar con la tecla. Además, Lobato explica lo complicado que es mejorar respecto a unos rivales que tienen muchos más kilómetros recorridos. "Es muy sencillo. Mercedes tiene cuatro equipo que utilizan motores suyos, con lo cual han conseguido dar 2.579 vueltas entre Barcelona y Baréin. Ferrari tiene tres equipos y han dado 2.123 vueltas; Red Bull, con dos equipos, 1.275 vueltas. Y Audi, que está en la misma situación que Aston Martin y que Honda, que solo tienen un equipo, han dado 596 vueltas. Pero es que claro, Aston Martin y Honda solo 273", destaca.

"Es decir, tienen diez veces menos vueltas que Mercedes. ¿Por qué? Porque les ha pillado el toro a los japoneses. Tienen problemas de fiabilidad, tienen problemas de rendimiento, tienen unas vibraciones que son excesivas, tienen problemas con la caja de cambios. Además, el chasis de Adrian Newey les ha dejado un poco desilusionados. Esperaban que funcionara y no funciona tan bien como ellos querían. Y eso sí es verdad: Newey ha dicho que sabe dónde está el problema y va a empezar a trabajar en el túnel de viento para resolverlo y que en Australia esté solucionado. Pero el motor sí. Tienen sobrepeso, entre 5 y 10 kilos de sobrepeso. Y el problema que han tenido en Baréin es que no pueden rodar. Han querido hacerlo y han querido probar cosas de aerodinámica y mapas de motor de Honda, pero no pueden hacerko porque tienen fugas de fluidos hidráulicos, fallos del ERS, etc. Cada dos por tres tienen que parar", zanja el periodista.