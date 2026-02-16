La 'guerra abierta' en la F1 por culpa de la nueva reglamentación que divide a los pilotos

Alberto Cercós García 16 FEB 2026 - 13:14h.

En la F1 los pilotos no terminan de estar de acuerdo con la nueva reglamentación: ya hay dos bandos

La nueva reglamentación ha llegado a la Fórmula 1 para revolucionarlo absolutamente todo. Tras una única semana de test oficiales en Baréin, son muchos los pilotos que ya han alzado la voz a favor y en contra de esta nueva ley que perdurará durante años en el 'Gran Circo'. Más allá de las dudas que existen y que seguirá habiendo durante toda la temporada, el debate está servido. Las primeras impresiones no fueron nada positivas, sino que se lo digan a Aston Martin. Los británicos, con problemas en el motor Honda y sin mucho margen de maniobra hasta la primera carrera del curso, son los que peor están ahora mismo en la parrilla. Pero lo que mejor están, también se quejan. Lewis Hamilton y Max Verstappen han sido los primeros en reconoce no estar nada conformes con las nuevas reglas en la F1. Con los cambios, los monoplazas parecen tan diferentes que incluso el 'poder' del piloto se ha esfumado por completo. La diversión, como dice Verstappen, ha desaparecido.

El optimismo de estas nuevas reglas recalan, curiosamente, en pilotos de la nueva generación. Nombres como Charles Leclerc, George Russell o Lando Norris hablan desde la esperanza y prevén un futuro positivo. "La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor pilotar, otras veces no es tan bueno. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte", confesaba el actual Campeón del Mundo. "El único desafío al que nos enfrentamos es usar marchas muy cortas en las curvas", añadía Russell respecto a la forma de pilotar. "Ahora se trata más de pensar en todo lo demás, en cómo maximizar los sistemas que tienes alrededor", apuntaba Leclerc. Lecturas que juntas crean una nueva de Fórmula 1, alejada de lo que era el deporte años atrás.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, los más críticos

Los discursos más críticos los lanzan Lewis Hamilton y, sobre todo, Max Verstappen. El piloto neerlandés tildó a esta nueva Fórmula 1 como "una Fórmula E con esteroides". "Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad. Y, en este momento, no se puede conducir así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto en términos de aportaciones tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Y para mí, eso no es Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides. Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión. Eso es lo que defienden. En cuanto a la conducción, no es tan divertido", auguraba Max. "El otro día estaba en una reunión y nos lo estaban explicando, y es como si se necesitara un título universitario para entenderlo todo", reconocía un sobrepasado Hamilton.

Sin la misma contundentica pero también preocupado por las nuevas reglas, Fernando Alonso. "Ahora el juego va de tener más energía disponible. Metemos toda la potencia en las rectas y, al llegar a las curvas, no queremos desperdiciarla. Así que, al final, lo que pasa es que por las curvas vamos bastante despacio para guardar toda la energía y tenerla disponible en la recta. La función principal del piloto, que es ir al límite en cada curva, se está muriendo", zanja el asturiano.