La Fórmula E invita a influencers a pilotar y acaba en desastre con varios accidentes

Alberto Cercós García 16 FEB 2026 - 11:38h.

La Fórmula E intenta responder a Max Verstappen y en la EVO Seassons se confirma: los coches son complicados de pilotar

Aston Martin no busca excusas y señala la clave para mejorar el AMR26 de Fernando Alonso

Compartir







La pequeña guerra que empezó hace escasos días entre la Fórmula 1 y la Fórmula E parece haber llegado a su fin. Todo lo comenzó Max Verstappen, con unas declaraciones que señalaban directamente al Mundial de coches eléctricos. Y es que la nueva reglamentación en la F1 hace que el piloto neerlandés de Red Bull se aburra al volante. Sin pelos en la lengua, como es costumbre en Verstappen, no dudó en soltar lo que realmente piensa de la nueva F1 que ya ha empezado. "Esto no es Fórmula 1. Se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Probablemente la gente no estará contenta conmigo por decir esto. Pero soy una persona que habla claro. ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso de mi coche? Yo no escribí el reglamento", reconocía Max en Baréin.

A eso, la Fórmula E no tardó en responder. Su máximo responsable, Jeff Dodds, lanzó al neerlandés una oferta más que suculenta. Aprovechando que ambos se encuentran en Arabia Saudí, Dodds le propuso que se pasara por Yeda para probar un coche de Fórmula E. "Invitación abierta. Ven a conducir el auto. Para el Gen 4, ven a probarlo y a ver qué te parece. Muchos pilotos de F1 nos han preguntado sobre pilotar el Gen 4. Y me encantaría que Max nos diera su opinión sincera al respecto, porque, como cuatro veces campeón del mundo, hay que respetar su opinión sobre cualquier tema relacionado con el automovilismo. Diría que eso es lo que a Max le encantaría. Ya aceleramos un 30 % más rápido que su coche de Fórmula 1", le respondía Dodds a Verstappen.

PUEDE INTERESARTE Los rivales de Fernando Alonso no se fían pese a los problemas del AMR26

La realidad de la Fórmula E: streamers, famosos y muchos accidentes

Mientras la discusión está servida y las comparaciones continúan su curso, en Yeda la Fórmula E organizó unas EVO Seassons protagonizadas por streamers, famosos y gente que, en definitiva, es influencer. El objetivo de esta competición, que nació en 2025, es juntar a 10 celebridades con el objetivo de darle mayor visibilidad a la categoría y continuar con su crecimiento.

Más allá de los propios resultados, lo desastroso ha sido ver los innumerables accidentes que estas celebridades han protagonizado. Una muestra más de lo complicado que el pilotar un Fórmula E. En esta edición, destaca el duro golpe que se llevó Izzy Hammond (hija del ex presentador de Top Gear) tras no ser capaz de girar y comerse literalmente el muro. También JUCA, creador de contenido mexicano, tuvo un pequeño percance.