Así marchan la obras del Madring: todo bajo control pero se apurarán los plazos

17 FEB 2026 - 16:35h.

ElDesmarque visita las obras del nuevo trazado de la Fórmula 1: el Madring avanza por buen camino y sin sobresaltos

La hoja de ruta de Aston Martin y Fernando Alonso en la última semana de test en Baréin

La cuenta atrás ya ha empezado: el Gran Premio de Madrid sigue avanzando para llegar a su debut oficial en la Fórmula 1. A falta de medio año para que el 'Gran Circo' aterrice en la capital española, las obras para que MadRing esté en plenitud siguen su curso. Aún queda mucho trabajo por delante, pero un equipo de ElDesmarque ha podido visitar 'in situ' cómo están yendo las obras del trazado. Si bien las continuas lluvias que han hecho acto de presencia durante las últimas semanas en Madrid han podido desestabilizar un poco la hoja de ruta de la construcción, desde la organización del Gran Premio transmiten mucha confianza y optimismo con los plazos establecidos. Hay una primera fecha importante que MadRing tiene que tener en cuenta, la de la homologación por parte de la FIA. En ese caso, todo hace indicar que antes del próximo 31 de mayo el circuito debería estar casi finiquitado. Y parece que así será.

Los esfuerzos se centran ahora en la pista en sí. Desde MadRing confirman que a partir de la semana que viene empezarán el trabajo de asfaltar todo el trazado, eso dejará la silueta del circuito totalmente definida. Precisamente, sobre ese tema, Carlos Jiménez, Director de Operaciones de IFEMA Madrid deja el tema zanjado. "Estamos en torno a una semana y media o dos semanas de adelanto en lo que respecta a la pista. Afortunadamente, al tener ese margen de adelanto, todo el retraso que ha habido en el asfaltado por la lluvia estaba compensado previamente. Pero de momento seguimos todavía con algo de margen sobre el plazo y, afortunadamente, vamos a aprovechar este lapso que nos da el tiempo de aproximadamente tres semanas de anticiclón para avanzar todo lo que se pueda con el asfaltado", confiesa.

De la Curva Monumental a la zona de los garajes

En ElDesmarque, hemos podido recorrer lo que, en un futuro muy cercano, será un circuito impresionante. Desde la Curva Monumental, que será la más larga del calendario con 547 metros y un 24% de peralte, hasta la zona más importante para los equipos de la Fórmula 1: la relacionada con los boxes.

A nivel de venta de entradas, la cosa va bastante bien. Se prevé que en MadRing puedan caber entorno a 100.000 y en estos momentos, ya se han vendido más de 80.000 entradas. La acogida va por buen camino y se espera llegar a casi la totalidad de entradas vendidas.