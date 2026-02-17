Gemma Pinto y la felicitación más especial que Marc Márquez podría recibir: "Solo quiero seguir a tu lado"

Alberto Cercós García 17 FEB 2026 - 13:07h.

Gemma Pinto se ha convertido en una de las piezas más fundamentales para Marc Márquez. Desde que ambos dieron rienda suelta al amor y 'oficializaron' su relación, son pocas las ocasiones en las que no se les ha visto juntos. Ya sea en Grandes Premios por todo el mundo donde Pinto viaja con Márquez para estar en las carreras, o en diferentes galas o eventos donde Pinto es la protagonista y Márquez la acompaña. Es, en definitiva, una bonita relación que con el paso del tiempo se va haciendo más y más fuerte.

Este martes, en el cumpleaños de Marc Márquez, es Gemma quien no ha querido desperdiciar la oportunidad de felicitar a su pareja. No es la primera vez que uno de los dos habla maravillas del otro, pero en un día tan señalado... es la influencer quien alza la voz. Si hace pocos días anunciaban que habían adoptado un perro para ambos, ahora llegaba el turno de ponerse en modo melancólica para felicitar el 33 cumpleaños a Marc. "Hoy tenemos el corazón lleno de alegría. Queremos agradecer enormemente a Marc Márquez y Gemma Pinto por haber elegido la adopción y abrir las puertas de su hogar a Turco", posteaba la protectora de animales donde la pareja había ido a adoptar.

Gemma Pinto y su felicitación a Marc Márquez

Y tras dar un importante paso en sus vidas con la adopción de un perro, la madurez va en aumento. Tanto, que Márquez ya tiene 33 años. "Que los 33 te traigan todo lo que sueñas. Solo quiero quedarme a tu lado ¡¡¡Feliz cumpleaños bebé!!!!", publicaba Gemma Pinto junto con varias fotos de viajes y experiencias juntos.

Lo que es una realidad es que Márquez y Pinto ya han vivido mil historias juntos. No solo viajes, sino también momentos complicados y otro muy felices.