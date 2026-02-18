Fernando Alonso mejora los tiempos y da un paso adelante con el AMR26

Alberto Cercós García 18 FEB 2026 - 10:53h.

Aston Martin reorganiza las tandas de sus pilotos y Fernando Alonso ya está en pista: hay mejores sensaciones

Se esperaba un paso adelante de Aston Martin en esta segunda semana de test en Baréin, y parece que así está siendo. Fernando Alonso es el encargado de rodar con el AMR26 durante la mañana de este miércoles y hará lo propio todo el jueves. El asturiano, consciente de la crítica situación en la que está el equipo británico, es como un faro de esperanza para todas las partes. Si bien la primera toma de contacto no fue nada positiva por los innumerables problemas que existen en el motor Honda, el trabajo de todo el equipo parece estar dando sus frutos. Nadie se esperaba que los más de cuatro segundos que había entre los tiempos del Aston Martin y los demás se redujera radicalmente, pero sí que esa distancia se redujera. Y así ha sido. Alonso lleva toda la mañana dando vueltas al trazado de Baréin, probando los diferentes reglajes que han hecho en el monoplaza y recortando a la mitad esa distancia respecto a los más rápidos.

28 vueltas. A falta de una hora esos son los giros que Fernando Alonso ha dado. Un registro alejado de los números que tuvo la semana pasada, pero al menos ha sido capaz de rodar en 1:36.536. Dicho tiempo le permite estar en el mismo segundo que Isack Hadjar, Nico Hülkenberg o Esteban Ocon. Aún así, siguen pasando cosas extrañas. No solo a él, a todos los pilotos que están sobre el asfalto esta mañana. Lo que cada vez está más claro es que la nueva reglamentación ha llegado para volver a los pilotos e ingenieros aún más locos.

Fernando Alonso... ¿hay esperanza?

Sí y no. El hecho de haber visto a Fernando Alonso reducir a la mitad la distancia que tenían la semana pasada es un buen síntoma. Parece que el motor no está tan capado como hace días -se ha puesto a 320km/h-, pero sí existe una importante inestabilidad en el monoplaza. Alonso ha tenido que salvar la papeleta yendo al límite y controlando el AMR26 en situaciones extremas. Es por ello que el español, tras esas 28 vueltas, no ha vuelto a salir a pista. En Aston Martin están trabajando para averiguar qué sucede exactamente. Además, en Sky Sports auguran un nuevo problema en el motor Honda. "Un ingeniero de Honda ha sido visto usando un boroscopio en el motor, porque habrían visto algo, luego se tapó el garaje", apuntan desde la cadena británica.

Mientras a nivel de tiempos sí parece haber un paso adelante, la cruda realidad de Aston Martin sigue siendo devastadora. El AMR26 es incapaz de encadenar vueltas y vueltas para ver hasta dónde puede llegar el límite del monoplaza. Pero Alonso no bajará los brazos. Ni él ni Adrian Newey.