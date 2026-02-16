Saray Calzada 16 FEB 2026 - 12:01h.

Los 10.000 preservativos que repartieron se han agotado por dos motivos

Sexo, amor y Juegos Olímpicos. Puede ser un lema muy utilizado entre los deportistas que asisten a este evento en mundial. Siempre que hay una competición de este tipo se acaba hablando de sexo. Famosas fueron las camas en París y ahora en los de Milano-Cortina se está hablando mucho de los preservativos. En los últimos días se han agotado las existencias y la organización ha asegurado que se pusieron 10.000 unidades en las villas olímpicas.

El pasado sábado hablaron que ya no había y todavía quedaban nueve días para que finalizara la competición. El portavoz del COI habló de ello. "La regla 62 de la Carta Olímpica establece que tenemos que tener una historia sobre preservativos. Más rápido, más alto, más fuerte, juntos", bromeó Mark Adams.

El motivo de por qué se han agotado los preservativos en los Juegos Olímpicos

Todo el mundo puede llegar a pensar que esta falta de existencias es por el exceso de sexo que se está viviendo entre los atletas cuando acaban sus respectivas competiciones, pero al parecer no es el único uso que le están dando. Mialitiana Clerc, esquiador alpino, dijo que se lo están llevando como si fuera un souvenir para regalar a sus amigos. Les ha parecido esto más original que llevar un imán de la ciudad.

"No me sorprende tanto. Ya lo vi en Pekín. Había unas cajas con muchos preservativos en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos en la villa olímpica. Todos los días, todo desaparecía", comentó el deportista.

Esto no es el único motivo por el que se habrían agotado los 10.000 preservativos. Algunos se lo llevan para recuerdo y otros para hacer negocio. 'Corriere della Sera' asegura que algunos están haciendo caja con ello y los están vendiendo por internet a 105 euros. "La demanda es mayor de lo esperado", ha dicho la Fundación Milano-Cortina al citado medio.

La organización ya se ha puesto manos a la obra y no va a dejar que los atletas no tengan este tipo de objetos a su disposición los días que faltan por lo que ya han anunciado que se irá reponiendo. "Se están entregando suministros adicionales que se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes. Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad", dijo Mark Adams.