Saray Calzada 18 FEB 2026 - 08:29h.

El CTA ha castigado a los árbitros VAR del Girona - Barça y del Real Madrid - Real Sociedad

El CTA admite que el gol de Borja Iglesias debió subir al marcador y alimenta la polémica

En el 'Tiempo de Revisión' de esta jornada ha habido mucho trabajo. No solo aprovecharon para aclarar algunas jugadas de LALIGA, sino también de lo sucedido en el partido entre el Atleti y el Barça en Copa del Rey con el gol anulado a Cubarsí del que tanto se ha hablado. Esta vez el CTA ha tomado medidas y ha castigado a aquellos que consideran que no han actuado del todo bien. En este caso los señalados son los que estuvieron en la sala VOR. Adelantó el 'diario AS' que David Gálvez Rascón, colegiado VAR del Girona - Barça, y Daniel Jesús Trujillo, el del Real Madrid - Real Sociedad han recibido castigos. El primero será apartado hasta nueva orden y el segundo ha sido relegado a asistente. Rubén Uría ha hablado de esto en ElDesmarque madrugada.

Indignación por los 'neverazos'

"Es lamentable porque aquí el mensaje que mandas es que cuando te equivocas en contra del Madrid o el Barça entonces sí hay 'neverazo', pero en las 23 jornadas que ha habido árbitros que se han equivocado y no eran estos equipos, no los metes en la nevera. Vergonzoso", terminaba diciendo el periodista.

Roberto Gómez por su parte aprovechaba para destacar que esto es culpa del presidente del CTA, Fran Soto, y que desde hace mucho tiempo Rafael Louzán debería haberle echado. "Cada árbitro está llevándose 350.000 o 400.000 euros por temporada. Es impresentable el dinero que se paga a los árbitros para el servicio que dan", comentó en el programa.

El árbitro del VAR en el Girona - Barça ha quedado muy señalado principalmente por dos acciones. La primera se dio antes del descanso cuando Lamine tiró el penalti y lo falló y no mandó a volverlo a tirar dado que varios jugadores habían entrando en el área antes del lanzamiento.

Pero la acción que más polémica fue se produjo en el gol del Girona que les daba la victoria. Echeverri pisa a Koundé antes del tanto y en ningún momento mandó al colegiado del campo ni si quiera que lo revisara.