David Torres Valencia, 17 FEB 2026 - 16:34h.

Botellazos a los jugadores e insultos ante Antiviolencia y la RFEF; que ahora decide si sanciona al Levante

El Levante abre una investigación interna por el botellazo a Cömert

Compartir







LALIGA ha denunciado los cánticos contra Pepelu y el lanzamiento de una botella contra Cömert ante la Comisión Antiviolencia y la RFEF, cuyo Comité de Competición estudiará el caso para ver si decide sancionar o no al club granota.

El derbi entre el Levante y el Valencia disputado en el Ciutat de València y que ganó el conjunto de Mestalla terminó con una polémica pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Eray Cömert. El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF no denunciará el botellazo a Cömert pero Competición puede entrar de oficio

Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia, sobre todo con Pepelu, que previamente, había sido insultado a su llegada al estadio y dentro del mismo, y sobre todo a Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo.

El Valencia CF no denuncia, el Levante investiga y LALIGA emite su duro informe

Ante esta situación, el Valencia CF decidió no denunciar el botellazo por no perjudicar al Levante, mientras el club granota ha iniciado una investigación interna. Sin embargo, LALIGA no se ha quedado ahí.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El demoledor informe de LALIGA: Cánticos contra Pepelu e incidentes al final

En su informe LALIGA recoge cánticos repetidos contra Pepelu "Pepelu es una rata" (antes del encuentro, al comienzo y en el minutos 20, 24, 46, 58, proferidos por "un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada". Si bien es cierto, en algunas ocasiones explica el informe que después fue "secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio"

Sin embargo, el informe se detiene en lo sucedido "8 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, esto es, el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de Policía Nacional"

Pero no contento con ello, explica que, "unos 10 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías del túnel de vestuarios, en Tribuna, lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas en un jugador del club visitante"

Toque a la afición del Valencia CF

En su informe LALIGA también dedica un apartado a la afición del Valencia CF y denuncia hasta en tres ocasiones el cántico: ”Puto sapo el que no note, eh".