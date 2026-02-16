David Torres 16 FEB 2026 - 18:55h.

Tuvo que salir escoltado del Ciutat

El Valencia CF no denunciará el botellazo a Cömert pero Competición puede entrar de oficio

ValenciaA pesar de que el Valencia CF no denunciará y a expensas de la decisión que tome la Comisión Antiviolencia tras recibir el informe de LALIGA, El Levante va a analizar e investigar los incidentes ocurridos al acabar el derbi del pasado domingo ante el Valencia y también el botellazo que recibió el central valencianista Eray Cömert al retirarse al túnel de vestuarios tras haber lucido un banderín con su camiseta en la celebración de la victoria en el derbi. Ante esa actitud, Dela y Luis Castro, del Levante, le afearon la conducta y su entrenador, Carlos Corberán, y el capitán, César Tárrega le dieron un toque.

Corberán, de hecho, pidió "disculpas en nombre del Valencia CF porque hay mucha tensión en estos partidos y hay veces esa tensión se expresa de esa forma o de una manera equivocada. Respetamos mucho a un club como el Levante y no se ha querido hacer una falta de respeto”.

El jugador, recibe un botellazo y pide perdón

Al acabar el partido que el Valencia venció por 0-2, el defensa suizo cogió el banderín del córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista y que provocó una tangana sobre el césped en la que participaron jugadores y técnicos de ambos equipos.

Parte de la hinchada del Levante respondió con el lanzamiento de botellas y, al menos, una de ellas impactó en el cuerpo de Cömert cuando éste estaba a punto de entrar en el túnel de vestuarios.

Ante eso, el Levante UD va a abrir una investigación interna sobre cualquier conducta contraria a la normativa vigente en el interior de los estadios de LaLiga y recalcaron su compromiso con que el Ciutat de València sea un referente de respeto y tolerancia.