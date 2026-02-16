David Torres 16 FEB 2026 - 13:48h.

El club no tiene intención de incitar ninguna sanción hacia su vecino

Botellazo a Eray Cömert sobre el césped del Ciutat de Valencia

ValenciaEray Cömert es el nombre propio de la resaca de este lunes en el derbi. El central suizo del Valenica CF tuvo que pedir perdón por su actuación al final del encuentro y también fue objeto de una agresión desde la grada que ya colea.

El derbi entre el Levante y el Valencia disputado este domingo en el Ciutat de València y que ganó el conjunto de Mestalla con los goles de Largie Ramazani y de Umar Sadiq (0-2) terminó con una pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Eray Cömert.

¿Qué pasó?

El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada. Dela y Luis Castro le afearon la actitud a Cömert y, hasta su entrenador y capitán le dieron un toque. Es más, Corberán pidió perdón en nombre del Valencia CF: “Pedir disculpas en nombre del Valencia CF porque hay mucha tensión en estos partidos y hay veces esa tensión se expresa de esa forma o de una manera equivocada. Respetamos mucho a un club como el Levante y no se ha querido hacer una falta de respeto”. El jugador también se disculpó minutos después en sus redes sociales.

Y las botellas

Pero también hubo lanzamiento de botellas entre algunos aficionados del Levante y del Valencia. Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia y sobre todo Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo.

Tras ver las imágenes, y al ser preguntado por ElDesmarque, el Valencia ha decidido no presentar ninguna denuncia o similar ni activar ningún mecanismo que pueda perjudicar a su vecino, club con el que las relaciones son excelentes. Dicho esto, LALIGA, que emite un escrito de denuncias cada semana, y el Comité de Competición podrían actuar de oficio al verlo.