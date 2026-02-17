David Torres 17 FEB 2026 - 08:06h.

Compartir







Santi Cañizares analizó el derbi entre el Levante y el Valencia disputado este domingo en el Ciutat de València y que ganó el conjunto de Mestalla pero que terminó con una pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Eray Cömert. El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada. Además, el meta defendió a Pepelu, que sufrió un calvario en el Ciutat, y dio su opinión sobre Corberán.

También hubo lanzamiento de botellas desde la grada cuando se retiraron los jugadores del Valencia y sobre todo Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo. Al menos una de ellas impactó al suizo.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF no denunciará el botellazo a Cömert pero Competición puede entrar de oficio

La opinión de Cañizares sobre la polémica del derbi: "Levante club hermano"

Tras resolver el botellazo con un "me parece todo mal" Cañizares aprovechó su participación en el programa de La Banda de À Punt para cargar contra la actitud de Cömert por dos motivos: "Primero entiendo como innecesario, porque una vez que acaba el partido, acaban las hostilidades, y esto pudo poner en riesgo al equipo, porque si ahí suelta alguien la mano, seguramente hay una pelea donde, actuando de oficio, porque ya no estaba el árbitro, el comité pudiera haber sancionado a varios jugadores" dice Cañizares

"Lo del banderín de Cömert es una falta de respeto hacia el Levante".

"Segundo, lo considero incoherente, incoherente porque el Valencia logró más que una victoria aliviar un poco la clasificación, pero en ningún caso está para celebrar nada. Llevamos un año en donde no podemos celebrar prácticamente nada, porque, a pesar de los tres puntos, seguimos involucrados en una lucha por el descenso", asegura antes de afirmar "es una falta de respeto hacia el Levante".

"Es normal que haya tensión por la clasificación, es normal que haya una gran competitividad en un terreno de juego, pero para mí el Levante no deja de ser un equipo hermano y, por lo tanto, nunca le deseo un mal al Levante, obviamente sí quería que el Valencia ganara ayer, pero ya está"

PUEDE INTERESARTE El Levante abre una investigación interna por el botellazo a Cömert

Sobre Corberán: "La victoria para el resto del equipo es un alivio, para el entrenador es una victoria".

También tuvo Cañizares palabras para Corberán, y manteniendo su mantra habitual defendió a Bordalás y Marcelino. "Yo creo que aquí hemos destituido a entrenadores muchísimos mejores que Corberán con una trayectoria mucho mejor, por ejemplo Bordalás o por ejemplo Marcelino, y estoy hablando de la época Lim. Pero tanto Marcelino como Bordalás eran entrenadores que molestaban a Peter Lim, porque exigían obviamente, porque también el que se precia como entrenador exige y quiere la mejor plantilla. Corberán está dentro de alguna forma de ese entramado que tiene Peter Lim, que no molesta. Entonces es un entrenador que obviamente es del gusto de la propiedad y del gusto de Ron Gourlay, tiene más crédito. En ningún momento por parte del club ha estado discutido", explica.

"El entrenador sale reforzado, porque estaba muy discutido discutido después de la Copa sobre todo. La victoria para el resto del equipo es un alivio, para el entrenador es una victoria". Captura TV

Con todo, para él, "lo importante sería que el equipo saliera adelante con Corberán y ya está" y asegura que "esta es una victoria sobre todo para el entrenador que es el que sale reforzado, porque estaba muy discutido discutido después de la Copa sobre todo. La victoria para el resto del equipo es un alivio, para el entrenador es una victoria".

Defensa a ultranza de Pepelu

Sobre Pepelu Cañizares no dudó: "Nunca he entendido, nunca he entendido que un jugador cambie de equipo y luego se le reciba de esta forma, y lo hacen en muchos estadios con muchos jugadores. Nunca lo he entendido porque ahí sacas un billete, dinero, como si Pepelu hubiera cambiado su profesión por dinero. No sé cuántos jugadores han jugado gratis en Levante, si lo ha hecho alguien alguna vez", espetó.

"No entiendo es que alguien, por mejorar deportivamente y por mejorar económicamente, cambie de club, que es lo que haría prácticamente todo el mundo, eso sea una crítica y un motivo de insulto. Es lo que realmente no entiendo. Cualquier persona en su profesión, por irse a una empresa mejor, que esto no es una opinión", zanjó