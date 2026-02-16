Redacción ElDesmarque 16 FEB 2026 - 13:56h.

Paula Badosa juega la primera ronda del WTA 1000 de Dubái a las 16:00 contra Siniakova

El 2025 no fue precisamente el año soñado para Paula Badosa. Las lesiones volvieron a cruzarse en su camino y su rendimiento se desplomó en el momento más importantes de la temporada. A ello se sumó la ruptura de su relación con Stefanos Tsitsipas y como consecuencia por el foco mediático, el cierre de su cuenta personal en redes sociales. En este nuevo 2026, la española tampoco ha arrancado de la mejor manera. Solo suma dos victorias en su seis partidos jugados. Además, hace apenas unos días se vio obligada a retirarse sin siquiera saltar a pista en el WTA 1000 de Doha, cuando debía enfrentarse a la letona Jeļena Ostapenko. Tanto en Adelaida como en el Australian Open, la ex número dos del mundo fue eliminada a las primeras de cambio.

El torneo maldito en el que aguantan jugadoras como Paula Badosa

Ahora, en el segundo WTA 1000 del año, el torneo de Dubái, ciudad en la que reside, el escenario no está siendo mucho más tranquilo. El campeonato se ha convertido en el llamado “torneo maldito” por los numerosos abandonos y retiradas que han sacudido en el cuadro femenino. La última en caer ha sido la joven canadiense Victoria Mboko, que amplia una lista inmensa de bajas poco habitual en un evento de esta categoría. Además de Mboko, ya se han retirado del cuadro las siguientes jugadoras: Karolina Muchova, campeona en Doha, Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Elisabetta Cocciaretto, Iga Swiatek y Aryna Sabalenka. Estas dos últimas eran la número uno y dos del torneo, y su desaparición del evento ha provocado que la organización tenga que salir a hablar. La que sí aguanta, para sorpresa de muchos, es Paula Badosa, quien tendrá que verse las caras en primera ronda contra la tenista checa Siniakova, número 42 del mundo.

Las palabras del director del WTA 1000 Dubai

“Una multa económica no sirve de nada. Hace muchos años, Serena Williams fue multada con 100.000 dólares. ¿Qué son 100.000 dólares cuando puede jugar en otro sitio y ganar un millón de dólares? La multa no es un buen asunto. Creo que deberían restar puntos de ranking a las tenistas", dijo Salah Tahlak, director del torneo, en The National. “Fue una desafortunada sorpresa anoche recibir la noticia de la retirada de Aryna e Iga. Y los motivos de la retirada fueron un poco extraños. Iga dijo que no estaba mentalmente preparada para competir, mientras que Sabalenka dijo que tiene algunas lesiones leves", añadió Tahlak, poco contento con lo sucedido. “Incluso le pregunté al médico del torneo cuál era la lesión de Sabalenka. Dijo que era leve, que no era para retirarse del torneo. Y en cuanto a Iga, le pregunté: "¿No es una decisión extraña?"", terminó comentando el director del torneo.

En medio de este caos, Badosa aparece como una de las “supervivientes”. Más allá de su irregularidad en los recientes resultados, el simple hecho de poder competir ya supone una pequeña victoria en una etapa marcada por las molestias físicas y la falta de continuidad. En su torneo de casa, la española tratará de buscar grandes logros para encarar la temporada con otra cara.