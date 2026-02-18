Miguel Casado 18 FEB 2026 - 10:07h.

El partido de ida de los playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid quedó completamente empañado por el presunto ataque racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. El brasileño adelantó al conjunto blanco con un auténtico golazo en el comienzo de la segunda parte, celebró el tanto bailando en el banderín de córner, vio la cartulina amarilla y a continuación se produjo el incidente.

En medio del pique y la tensión, el argentino se tapó la boca con la camiseta para, según denunció el '7' madridista, llamarle "mono". Y ahí viene el problema, que es imposible demostrar que el pupilo de José Mourinho profirió el insulto. A no ser que el fútbol implemente una tecnología usada en la NFL que permite captar las conversaciones de los protagonistas pese a que estén a muchísima distancia: los micrófonos direccionales.

¿Qué son los micrófonos direccionales?

Es habitual ver en la liga de fútbol americano micrófonos de larga distancia que permiten captar todos los sonidos del juego. Desde las discusiones con los árbitros o rivales hasta los golpes, esfuerzos o sufrimiento de cada acción. De esa manera, aunque un jugador se tape la boca -algo muy habitual en los terrenos de juego, por cierto-, se podría conocer qué ha dicho.

Este tipo de micrófonos, tal y como cuenta la web especializada espiamos.com están diseñados "para captar el sonido desde una dirección específica, mientras minimiza los sonidos provenientes de otras direcciones". Son utilizados, además de en las competiciones deportivas estadounidenses, en actividades profesionales como cine y televisión, ya que se concentran "en una fuente de sonido específica, lo que los hace ideales para grabaciones de largo alcance y entornos ruidosos".

El comunicado de Vinicius y la respuesta de Prestianni

Poco después de terminar el Benfica - Real Madrid, Vinicius Jr publicó un comunicado en sus stories de Instagram en el que condenaba los hechos. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos.

Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada.

No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", se lee en el perfil del brasileño.

El argentino -y el Benfica-, lejos de esconderse o pedir perdón, “quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior”, arrancaba en su perfil de X. “Jamás fui racista con nadie. Lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, añadía.