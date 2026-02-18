Saray Calzada 18 FEB 2026 - 13:30h.

Las reacciones a lo sucedido en el partido entre el Benfica y el Real Madrid son infinitas. Vinicius denunció que Prestianni había proferido insultos racistas contra él y se activó el protocolo contra el racismo. El brasileño mantiene esta versión y el jugador argentino lo desmiente todo. Hasta el momento muchas personas han hablado sobre este incidente y una de las que ha hablado en las últimas horas ha sido Luisao, uno de los futbolistas históricos del club lisboeta.

Lejos de apoyar al que fue su equipo durante 15 años, Luisao ha hablado sobre este hecho y se ha puesto del lado del jugador del Real Madrid. "Esta camiseta es muy grande, amo al Benfica; es mi segunda piel, hay que ser digno para vestir la camiseta sagrada, este texto (las explicaciones de Prestianni) lo empeora porque es mentira... el fútbol se gana con garra, con espíritu de lucha... Fue racista, SÍ, y me avergüenzo de ello", reaccionó en la publicación del Benfica.

"Defiendo al club y tengo experiencia, sé de lo que hablo. No juzgo a nadie. Solo digo que el Benfica es demasiado grande para involucrarse en esto, sea cierto o no. Aunque, por experiencia, sé la verdad", terminó diciendo.

Luisao carga contra los protocolos

Luisao también habló en sus stories de Instagram y cargó contra el protocolo que se estableció en donde se parió el partido durante unos ocho minutos. "Estoy un poco en contra. No se trata de protocolo, se trata de principios y de tener claro qué se debe hacer. No juzgo a Prestianni, que fue mi jugador mientras yo era director deportivo, ni a Vinícius Jr. Cuando la vida depende del protocolo, nada se resuelve".

"Y no se trata solo de racismo; lo abarca todo: política, racismo, todos los ámbitos. Desde el momento en que existen estas cosas, todos se escudan en los protocolos. Todo tiene que estar claro. Hay que usar los protocolos, pero no para escudarse en ellos. Las decisiones tienen que ser claras. Cuando vemos lagunas en las regulaciones, ya sea en el gobierno, en el fútbol o en la sociedad, intentamos escudarnos en ellas. Si las cosas son obvias, ¿por qué seguir el protocolo? De ahí mi indignación", terminó diciendo el exjugador que disputó 538 partidos con el Benfica.