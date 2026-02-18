Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 23:10h.

El uno a uno y notas del Villarreal ante el Levante

Siete puntos de ventaja sobre el quinto clasificado

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, valoró la victoria de su equipo ante el Levante de este miércoles en el Ciutat de València (0-1) y restó importancia a los siete puntos de ventaja de su equipo sobre el Real Betis, quinto clasificado con 41 puntos.

“La tranquilidad me gusta poco porque puede llevar a la confianza y a no dar el máximo. No tenemos que fijarnos en lo que hacen los demás. Después de 24 jornadas, ir terceros y sumar 48 puntos me parece que es porque lo estamos haciendo suficientemente bien”, explicó Marcelino en la rueda de prensa posterior.

El entrenador asturiano lamentó que su equipo no sentenciara el partido a pesar de tener ocasiones claras: “Tuvimos algunas dudas al final con muchos balones largos y con segundas acciones donde no fuimos contundentes, pero todo eso se genera en que tuvimos oportunidades para sentenciar y no lo hicimos”. En cambio, destacó el hecho de no haber recibido goles: “Estamos contentos por la victoria y súper satisfechos por dejar la portería a cero después de muchas jornadas. Es un refuerzo importante para todo el equipo y para la línea de atrás”.

La situación de Thomas Partey

Marcelino también habló sobre la situación particular de Thomas Partey, quien la semana pasada conoció los dos nuevos cargos de violación de los que se le acusa en Inglaterra, que se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre él desde el pasado julio.

“Es un jugador y una persona excelente. Nos dice que su estado de ánimo es bueno. Es un futbolista que puede ser muy importante para el tramo final de la competición porque tiene experiencia, pausa y domina los espacios”, señaló el técnico acerca del exfutbolista del Atlético de Madrid y del Arsenal, que tuvo minutos en la segunda parte del partido de este miércoles.