El uno a uno y notas del Villarreal ante el Levante

Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 22:01h.

La reflexión de Marcelino con el bajón de nivel de LALIGA: "Valencia o Sevilla no están donde les corresponde"

Mikautadze abrió la lata

El Villarreal se llevó tres puntos de oro de su visita al Ciutat de València tras superar por la mínima al Levante. Un acertado Mikautadze anotó el tanto del triunfo de su equipo en el segundo tiempo.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Villarreal frente al Levante.

Júnior (7): Un disparo de Carlos Espí lo abortó a la perfección abajo. Sin más tarea en el primer tiempo. Dejó la mejor parada de la tarde a disparo de Paco Cortés.

Mouriño (6): Secó a Cortés en el primer tiempo, tanto en velocidad como en cortes limpios al suelo.

Pau Navarro (6): Mantuvo muy bien el orden atrás. Sin sufrir cuando el Levante atacó por el centro o por medio de balones aéreos.

Rafa Marín (7): Al nivel de su compañero. Ganó peso con el marcador a favor, con buena disciplina y sin pasar apuros. Se marchó tocado del terreno de juego.

Sergi Cardona (6): Guardó muy bien la ropa cuando el partido lo requería. Con el empate sin goles, valiente para atacar y solidario a la hora de volver en defensa.

Pépé (8): Un par de acciones individuales de mucha calidad por la banda levantaron de sus asientos a los aficionados del cuadro groguet.

Santi Comesaña (7): Metido en el encuentro y participativo en las acciones de ataque de su equipo. Le dio velocidad al juego de su equipo en momentos clave.

Gueye (8): Más protagonista en el segundo tiempo. Se sumó al ataque con más frecuencia y disfrutó de ocasiones. Asistió a Mikautadze para el primer tanto groguet.

Moleiro (7): Le metía una marcha más al juego cuando el balón pasaba por sus pies. Tuvo en su cabeza la mejor ocasión de su equipo en la primera parte.

Ayoze (5): Menos protagonista en el primer tiempo del Villarreal. No disfrutó de ocasiones claras.

Mikautadze (9): Conducciones largas para llevar el balón arriba. Bajó a recibir hasta el centro del campo en numerosas ocasiones. Fue creciendo en el partido con el paso de los minutos. Anotó el tanto que adelantó a su equipo en la segunda parte.

Cambios

Pedraza (6): Tuvo minutos para darle calma al juego, pausarlo y ayudar a sus compañeros. Cumplió con lo que le pedía Marcelino con el cambio.

Thomas Partey (-).

Renato Veiga (-).

Freeman (-).

Oluwaseyi (-).