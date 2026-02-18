Alineaciones confirmadas de Levante y Villarreal en la jornada 16 de LALIGA EA SPORTS

Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 18:59h.

Castro no espera sanción al Levante por el botellazo y habla de Cömert: "Está claro por qué se generó todo"

Objetivos muy distintos para ambos

Levante y Villarreal afrontan el partido atrasado que les queda a ambos, correspondiente a la jornada 16, con mucho en juego. Tres puntos que pueden acercar a los granotas a la salvación o afianzar al Villarreal en la tercera plaza de la clasificación. Un duelo de rivalidad entre clubes cercanos que llevará un gran ambiente a las gradas del Ciutat de València.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Luís Castro como Marcelino García dieron a conocer los onces con los que ambos saltarán al terreno de juego del Ciutat para el choque.

Once confirmado del Levante

Luís Jairo sale de inicio con Ryan en el arco y Pampín, Moreno, De la Fuente y Toljan en defensa. La medular será para Olasagasti y Raghouber con Iker Losada por delante, Cortés y Víctor García en los costados y Carlos Espí en punta de lanza.

El once del Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampín; Olasagasti, Raghouber, Iker Losada, Cortés, Víctor García y Carlos Espí.

En el banquillo se quedan: Campos, Álex Primo, Matturro, Iván Romero, Morales, Vnecedor, Etta Eyong, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Tunde, Nacho Pérez y Tay.

Once confirmado del Villarreal

Marcelino sale con Luiz Júnior en portería y una defensa de cuatro hombres compuesta por Sergi Cardona y Mouriño en los laterales, además de Rafa Marín y Pau Navarro en el centro. La medular es para Comesaña y Pape Gueye, los costados para Pépé y Moleiro y el ataque para Ayoze Pérez y Mikautadze

El once del Villarreal: Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Sergi Cardona; Pepe, Santi Comesaña, Gueye, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

En el banquillo se quedan: Arnau Tenas, Freeman, Renato Veiga, Thomas Partey, Buchanan, Oluwaseyi, Pedraza, Hugo López y Diatta.