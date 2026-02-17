Castro no espera sanción al Levante por el botellazo y habla de Cömert: "Está claro por qué se generó todo"

David Torres 17 FEB 2026 - 14:36h.

"No veo una sanción para el club, no lo pienso, porque todos han visto lo que han pasado"

Castro da un toque a Cömert: “Las personas que no saben ganar o perder no dan nada al fútbol”

ValenciaEl entrenador del Levante, Luíz Castro, dijo que no espera que se sancione al Levante por el botellazo que recibió el jugador del Valencia Eray Cömert al acabar el derbi del domingo porque hubo una situación previa. "No voy a hablar mas de eso, pero no veo una sanción para el club, no lo pienso, porque todos han visto lo que han pasado", señaló este martes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal dando un toque al valencianista Eray Cömert como hizo tras el derbi

"Todos en el estadio miraron lo que ha pasado, está muy claro por qué se ha generado tanta confusión", afirmó el luso sobre el central del Valencia CF

¿Qué pasó?

Al acabar el encuentro, y tras haberse impuesto el Valencia por 0-2, Cömert se quitó su camiseta, la puso sobre uno de los banderines de córner y se dirigió a la zona de aficionados visitantes ondeándola, una situación que enfadó a los jugadores locales y que provocó varios empujones entre los futbolistas de ambos equipos.

Al retirarse el suizo al vestuario, le lanzaron varios objetos entre ellos una botella de agua que le impactó en el cuerpo. Cömert, criticado por su compañero Tárrega, pidió perdón poco después y su entrenador, Carlos Corberán se disculpó en nombre del Valencia CF.

LALIGA puede actuar de oficio

Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia, sobre todo con Pepelu, que previamente, había sido insultado a su llegada al estadio y dentro del mismo, y sobre todo a Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo. Ante esta situación, el Valencia CF decidió no denunciar el botellazo por no perjudicar al Levante, mientras el club granota ha iniciado una investigación interna. Sin embargo, LALIGA podría actuar de oficio y sancionar al Levante