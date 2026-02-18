Se puso 0-2 y 2-3, pero los belgas acabaron igualando el partido

Montaña rusa en el Jan Breydel. El Atlético de Madrid ha mostrado todas sus caras en su visita al Brujas, en un duelo que durante muchos momentos tuvo en su mano, en una eliminatoria que incluso dio sensaciones de poder quedar liquidada en la ida. Pero los belgas, atrevidos y sin miedo a perder, remontaron e igualaron en dos ocasiones el partido para dejarlo todo para el Metropolitano.