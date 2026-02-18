Club Brugge
R. Onyedika 51´, Nicolò Tresoldi 60´, C. Tzolis 89´
Atlético de Madrid
Julián Alvarez 8´, A. Lookman 49´, Joel Ordóñez 79´
El Atlético muestra todas sus caras en Brujas
Se puso 0-2 y 2-3, pero los belgas acabaron igualando el partido
Montaña rusa en el Jan Breydel. El Atlético de Madrid ha mostrado todas sus caras en su visita al Brujas, en un duelo que durante muchos momentos tuvo en su mano, en una eliminatoria que incluso dio sensaciones de poder quedar liquidada en la ida. Pero los belgas, atrevidos y sin miedo a perder, remontaron e igualaron en dos ocasiones el partido para dejarlo todo para el Metropolitano.
En elaboración