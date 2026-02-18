Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Atlético de Madrid
Champions League|Dieciseisavos de final
Escudo Club Brugge
Club Brugge
R. Onyedika 51´, Nicolò Tresoldi 60´, C. Tzolis 89´
3
3
Escudo Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Julián Alvarez 8´, A. Lookman 49´, Joel Ordóñez 79´

El Atlético muestra todas sus caras en Brujas

Sorloth, durante el Brujas-Atlético
Sorloth, durante el Brujas-Atlético. Cordon Press

  • Se puso 0-2 y 2-3, pero los belgas acabaron igualando el partido

Compartir

Montaña rusa en el Jan Breydel. El Atlético de Madrid ha mostrado todas sus caras en su visita al Brujas, en un duelo que durante muchos momentos tuvo en su mano, en una eliminatoria que incluso dio sensaciones de poder quedar liquidada en la ida. Pero los belgas, atrevidos y sin miedo a perder, remontaron e igualaron en dos ocasiones el partido para dejarlo todo para el Metropolitano.

En elaboración
Temas