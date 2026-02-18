Diego Páez de Roque Madrid, 18 FEB 2026 - 22:58h.

Julián Álvarez volvió a ver portería en Copa de Europa

A pesar de que Julián Álvarez no está viviendo una buena temporada, con una larga sequía goleadora y muy lejos de su nivel mostrado la temporada pasada, el argentino sigue superando marcas históricas del Atlético de Madrid.

En la presente temporada, la 'Araña' ha estado varios meses sin ver portería en LALIGA. Es por ello que, pese a su buen inicio goleador, únicamente suma 7 tantos en 24 jornadas. Sin embargo, el '19' es otro en la máxima competición europea.

Antes del partido de ida de playoffs contra el Brujas, Julián Álvarez sumaba 4 goles en 7 partidos de la fase de liga -se perdió el primero contra el Liverpool por lesión-. Después del gol de hoy, ya ha acumulado 5 tantos.

Julián Álvarez iguala a Luis Aragonés como goleador en Champions League

A esta buena cantidad de goles para la altura de campeonato en la que estamos, hay que sumarle los 7 goles en 10 partidos de la temporada pasada. De esta forma, Julián Álvarez ha conseguido marcar 12 goles en 18 partidos vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid en la Champions League.

Un registro con el que ha igualado al segundo máximo goleador de la competición del equipo rojiblanco. Una leyenda del club colchonero como es Luis Aragonés. El que fuera jugador y posteriormente entrenador, también anotó 12 goles en la denominada por entonces Copa del Europa en 21 partidos disputados.

A sus 26 años, Julián Álvarez solo tiene por delante a Antoine Griezmann como máximo goleador del Atlético de Madrid en Champions League. El francés, que está viviendo su décima temporada en el club rojiblanco, suma un total de 39 tantos en la máxima competición europea. Por detrás, el argentino ha dejado a un Saúl Ñíguez que había anotado 11 tantos en su etapa como jugador colchonero.