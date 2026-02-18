Julián Álvarez y Lookman, goleadores

Los posibles rivales del Atlético de Madrid si gana al Brujas y sus cruces en la Champions League

El Atlético de Madrid ha cosechado un empate en su visita al Brujas (3-3) para abrir este playoff de dieciseisavos de la Champions League. Julián Álvarez y Lookman pusieron de cara el duelo con un 0-2 en la eliminatoria, pero los belgas se vinieron arriba en la segunda mitad y mostraron todas las carencias defensivas del equipo rojiblanco.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en el duelo de ida ante el Brujas.

Oblak (5): le metieron tres goles, pero es que le tiraron hasta diez veces a portería. Dejó un paradón a Tresoldi en el primer tiempo y varias intervenciones de mérito, una de ellas justo antes del primer gol.

Nahuel Molina (3): recuperó sus peores sensaciones. Sufrió de lo lindo por su banda, falló en la salida de balón y tanto el segundo como el tercer gol del Brujas llegaron por su costado. Sustituido en el 90', justo después del 3-3.

Pubill (7): Tresoldi le ganó el duelo en el primer gol del Brujas. Fue el defensa más entonado del equipo, con muchísimo trabajo atrás y varios cruces de mérito. Le pesan los tres goles.

Hancko (6): andaba por ahí para provocar el penalti del 0-1. Tresoldi le ganó el duelo del segundo gol local. No hizo mal partido, pero estuvo menos rocoso que en otras ocasiones.

Ruggeri (5): a su favor hay que decir que no salió en las fotos de ninguno de los goles. No aportó nada en ataque en una noche bastante irrelevante.

Giuliano Simeone (4): no tuvo su noche el argentino. Regaló un balón a Tresoldi al inicio, no aportó profundidad por la banda y falló en casi todas sus decisiones en línea de tres cuartos, algunas de ellas muy favorables. Sufrió de lo lindo atrás intentando ayudar a Nahuel y salió en la foto del tercer gol. Al menos participó en el último tanto rojiblanco.

Koke (8): tiene 34 años y fue el mejor del Atlético de Madrid. Y eso habla muy bien de Koke, pero también regular de sus compañeros. La batuta rojiblanca, el más certero con la pelota, filtrando balones y poniendo orden desde la medular. Hay que renovarle cuanto antes. Sustituido en el 90'.

Marcos Llorente (5): le tocó jugar de nuevo en el doble pivote y esta vez no brilló tanto como ante el Barça hace una semana. Mucho trabajo, pero algo errático con el balón en los pies, sobre todo en la primera mitad. Generó el 2-3 con un buen pase a Sorloth en su única caída a banda.

Lookman (5): discreto en el uno contra uno, sin espacios para correr, pero correcto en el juego de espaldas. Sabbe evitó su gol en el 44' justo antes de que anotara el 0-2 rematando casi en la línea de gol. Sustituido en el 62'.

Griezmann (5): fallón en sus primeras intervenciones, algo superado ante el ritmo alto del partido. Asistió de cabeza a Lookman en el 45+4' para hacer el 0-2 y se marchó sustituido en el 64'.

Julián Álvarez (5): otro aprobado raspado. Marcó el 0-1 de penalti y casi nada más en ataque. Otra vez algo lento en sus intervenciones en la frontal.

Sustituciones del Atlético de Madrid en Brujas

Baena (5): entró por Lookman en el 62' y tuvo protagonismo con balón. Dejó un buen pase a Sorloth, entre otras cosas, pero se diluyó con el paso de los minutos y acabó algo superado en el tramo final.

Sorloth (4): es difícil tener más ocasiones claras y fallarlas. La primera de cabeza la mandó al larguero. En la segunda, Mignolet le ganó un mano a mano. Perdió balones de espaldas y todavía tuvo una última ocasión al contragolpe en la que gestionó fatal los tiempos. Al menos 'provocó' el gol en propia y ayudó en defensa a balón parado.

Johnny Cardoso (SC): entró en el 90', justo después del 3-3.

Le Normand (SC): habría que preguntar a Simeone por qué entra en todos los partidos y con qué objetivo.