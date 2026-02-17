Marcelino y el bajón de LALIGA: "Valencia o Sevilla no están donde les corresponde"

Fran Fuentes 17 FEB 2026 - 13:38h.

Marcelino García Toral ha comparecido este martes en sala de prensa. El Villarreal CF se enfrenta al Levante UD este miércoles, en el partido aplazado por el temporal, correspondiente a la jornada 16 de LALIGA EA SPORTS. El técnico groguet, además de pasar revista a las bajas y avisar de los peligros del conjunto granota, ha respondido a una pregunta sobre el bajón de calidad de LALIGA respecto a años anteriores. Y ha señalizado especialmente a dos equipos que él conoce muy bien como claros ejemplos del decrecimiento del fútbol español: el Valencia CF y el Sevilla FC. Incluso también a la Real Sociedad.

En este sentido, cree que esta racha es consecuencia de un proceso más largo: "Bueno, yo creo que liga española es similar esta temporada a las últimas cinco o seis. Yo creo que hubo una época donde los clubes, en general, tenían un nivel superior técnico de futbolistas, porque había un nivel económico superior, y la economía siempre va vinculada a lo que es la calidad. Pero no veo esta liga diferente a la temporada pasada o a la anterior. De hecho, estamos los mismos", reflexiona.

Es entonces cuando señala a los equipos que han experimentado problemas en las últimas temporadas: "¿Qué pasa? Pues que en estos momentos hay dos equipos que me vienen a la cabeza que están en unos lugares en la clasificación que no les corresponde de acuerdo a su historia, que son el Valencia y el Sevilla. Y esos dos equipos normalmente están mucho más arriba. La Real Sociedad ahora está recuperando el nivel. Bueno, yo creo que está en una etapa de transición, después de haberse ido jugadores muy importantes que formaban la columna vertebral hace cinco años. Pero no veo una gran diferencia en este último tiempo", asegura.

La Champions o Yéremy Pino evidencian la distancia entre LALIGA y Premier

Por otra parte, cree que los tropiezos de los equipos españoles en Europa es una consecuencia directa de lo que está sucediendo en LALIGA: "¿Qué pasa? Que muchas veces viene esto refrendado por lo que hacen los equipos españoles en Europa. Y entonces se encasilla ese nivel europeo y ya se califica lo que es la liga española. Y bueno, algo es evidente: la Premier es la NBA. Allí es donde hay muchos muy buenos equipos. El resto de ligas tienen sus equipos más importantes similares a ese nivel. Si todo lo mejor del continente va a un sitio, pues entonces es normal que haya una diferencia. Vemos que, por ejemplo, el Tottenham está en el top 8 de la Champions y está a cuatro puntos, o a seis, del descenso en la Premier. Viene a indicar, o es un indicativo, del potencial que tienen los equipos de la Premier", reflexiona.

También pone como ejemplo el caso de Yéremy Pino, quien dejó el Villarreal por el Crystal Palace, club de la parte baja de la tabla en la Premier League, merced a una oferta económica irrechazable tanto para el club como para el jugador: "Nosotros teníamos un jugador en un equipo Champions, internacional con España. Y, faltando cuatro días para acabar el mercado, viene un equipo que ahora también está el 16º, o el 14º o por ahí, y se lo llevan porque no puedes competir con ellos", entiende.

Sin embargo, sentencia con los dos grandes ejemplos de la pérdida de nivel de LALIGA, el Valencia y el Sevilla: "A partir de aquí yo creo que no hay mucha diferencia. Y quizás ahora esa diferencia la marca, sobre todo en la parte de arriba, que hay dos equipos que están muy por debajo de lo que su historia del siglo XXI dice", sentencia.