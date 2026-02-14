eldesmarque.com 14 FEB 2026 - 18:52h.

El asturiano quedó descontento con el tiempo añadido al partido

El Villarreal claudicó ante el Getafe en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Los chicos de Marcelino García Toral no tuvieron un gran día en el sur de Madrid, pues apenas tuvieron unos minutos buenos: en los instantes iniciales y al final, tras la entrada de los suplentes.

En el club castellonense, tras el encuentro, más que a la gris imagen que dejaron en el Coliseum, apuntaron al plan de juego del Getafe como la clave del desarrollo del mismo.

Y es que si Pau Navarro fue claro en el flash al 'denunciar' la pillería azulona al "tirarse, chillar y hacer faltas" y la permisividad de los colegiados, el entrenador apuntó al hablar con DAZN a la falta de continuidad en el juego. Especialmente en el último tramo.

Por ello, desde el cuadro amarillo esperaban un tiempo añadido mayor. "Creo que si en una misma jugada se pierden más de 5 minutos, que se hayan descontado 7 no se ajusta al tiempo perdido, que ha sido muchísimo en el segundo tiempo. Pero son decisiones arbitrales que hay que respetar", decía el asturiano.

Eso sí, no quitaba mérito de los de José Bordalás, "Nada que objetar a su victoria", decía. "Hicieron más que nosotros, que sabíamos qué partido veníamos a jugar", añadía.

Las claves de la derrota del Villarreal, por Marcelino García Toral

Ante la dificultad que entrañan siempre los partidos ante el Getafe, García Toral dejó claras las claves que le faltaron a su equipo. "Si hemos caído en el error del juego del Getafe, es un problema nuestro no suyo. Creo que no jugamos el partido de la forma adecuada para poder ganarlo. Los partidos contra el Getafe son tremendamente igualados y no puedes cometer dos errores tan de bulto para ganar aquí", analizaba.

Y es que desde el levante español venían con dos premisas: "jugar con once durante todo el partido y no hacer ningún penalti. Lo primero lo cumplimos, pero lo segundo, no. Y encima al inicio, cuando el Getafe no había dejado nada".

Autocrítica al penalti de Renato Veiga: "Nos ha faltado igualar la intensidad y evitar errores, que sabemos que el Getafe los optimiza. Cometimos un penalti absurdo, totalmente evitable. Fue una falta de concentración y de toma de decisión".

El juego de su equipo: "En el aspecto ofensivo en el primer tiempo hicimos muy poco. Jugamos muy repetitivo, sin ritmo y sin progresión. En el segundo tiempo tuvimos un error en recuperación al repetir pases horizontales y el rival, en el primer tiro a puerta que no fuese de penalti, nos metió gol".