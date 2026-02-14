Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 18:14h.

Así jugaron los hombres de José Bordalás

Bordalás pasa revista a las bajas y critica el calendario del Getafe: "Querrán que tengamos el finde libre"

El Getafe se llevó un triunfo importantísimo ante el Villarreal por 2-1 para certificar el espectacular momento de los de José Bordalás. Mauro Arambarri de penalti y Martín Satriano anotaron los tantos del equipo azulón para acabar con la mala racha ante los groguets.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto azulón en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

David Soria [5]: El Villarreal no llegó a disparar a puerta más allá del gol, en el que se llevó un duro golpe en la cara por parte de Mikautadze. Destacó saliendo con seguridad a los balones aéreos.

Kiko Femenía [7]: El ex del Villarreal fue un seguro por su banda por la que apenas llegó peligro por parte del Villarreal hasta los últimos minutos antes de su cambio cuando ya le pudo la fatiga.

Domingos Duarte [8]: El portugués sigue rayando a su, quizás, mejor nivel desde que llegara al Getafe asentado como un seguro en la línea de tres centrales.

Abdel Abqar [8]: El marroquí dejó buenas sensaciones en la pelea por hacerse con un hueco en el once titular del Getafe tras no haber convencido a Bordalás durante la primera vuelta. Se las tuvo con todos los delanteros del Villarreal.

Zaid Romero [8]: Una de las claves de la mejora del equipo azulón y los buenos resultados en los últimos encuentros está en la presencia del defensa argentino como central zurdo. Gran potencial en los duelos y en los balones aéreos.

Juan Iglesias [7]: El carrilero le dio amplitud al equipo por la banda izquierda, desde donde llegó el centro a la cabeza de Satriano que desembocó en el segundo tanto azulón. Sin problemas atrás.

Djené Dakonam [7]: Como sucedió en el final del partido de la semana pasada en Vitoria, el togolés entró en el centro del campo y fue fundamental peleando todos los balones del mundo para dar libertad a Luis Milla.

Mauro Arambarri [8]: El uruguayo se citó de nuevo con el gol transformando el penalti cometido sobre Luis Vázquez con su habitual trallazo al centro desde los 11 metros. Sigue en un momento de dulce.

Luis Milla [9]: Un vez más fue el líder del Getafe dentro de una temporada en la que se está codeando con los mejores centrocampistas de LALIGA EA Sports. Clave en los dos goles con el centro que provocó el agarrón en el primero y con su apertura a Juan Iglesias en el segundo.

Martín Satriano [9]: Estreno goleador del delantero uruguayo con el Getafe al adelantarse de cabeza a la salida de Luiz Júnior en un centro de Juan Iglesias. Ha caído de pie en el Coliseum con un estilo de juego que se adapta perfectamente al plan de José Bordalás.

Luis Vázquez [8]: Con sus movimientos, el argentino hace mucho daño en las defensas rivales y no sólo atacando, tal y como demostró robando la pelota que terminó en el tanto de Satriano. Provocó el penalti del 1-0 en una pugna en la que Renato Veiga le agarró.

Sustituciones de José Bordalás en el Getafe-Villarreal

Luis Muñoz [6]: Bordalás le sacó para aportar un hombre de refresco en el centro del campo.

Adrián Liso [6]: Su velocidad fue clave con el Getafe más encerrado para dar un respiro a sus compañeros.

Sebastián Boselli [-]: El uruguayo saltó al campo en el tramo final para seguir sumando minutos.

Allan Romeo Nyom [-]: Entró en el tiempo de descuento para cerrar el partido.