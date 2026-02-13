Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 16:56h.

Elogios para Luis Vázquez, Luis Milla y Mauro Arambarri

Veljko Birmancevic se marca un Cristiano Ronaldo en su presentación con el Getafe

José Bordalás respira aliviado tras el triunfo ante el Alavés. El técnico alicantino ha comparecido en la sala de prensa del Getafe CF, valorando el estado de jugadores como Borja Mayoral, Davinchi y Abu Kamara, que siguen lesionados de cara al partido de este sábado frente al Villarreal CF. Del mismo modo, se ha expresado sobre los constantes partidos del cuadro azulón en viernes y lunes. A continuación, sus palabras:

Cómo llega el equipo: "Pues bien, la verdad es que venimos de una victoria muy importante fuera de casa, que queremos hacer buena mañana en casa ante nuestra afición. Un partido importante, un partido que no va a ser fácil. Nos enfrentamos a un equipo de Champions, de Villarreal, un club que no para de crecer, un club que invierte, que hace las cosas bien, que trabaja muy bien. En muchas cosas es de los mejores de la Liga. Va a ser un partido muy complicado, que no va a exigir mucho, pero el equipo está con ganas, con ilusión".

La mejoría del Getafe: "Está claro que nosotros necesitábamos una mejora en cuanto a estadísticas, a resultados, y el equipo poco a poco va mejorando, pero todos sabemos de la dificultad de nuestra Liga, de los rivales, del nivel que tienen los rivales. Mañana tenemos un rival de muchísimo nivel, que está haciendo una grandísima temporada y que nos va a exigir mucho, nos obliga a dar el mejor nivel que podamos dar en el día de mañana".

Cómo están Mayoral, Davinchi y Kamara: "Bueno, están mejor, van recuperándose. Las sensaciones son buenas. La mayoría de ellos están cerca de poder estar con sus compañeros, y bueno, pues Mario no lo vamos a poder tener, es un jugador que nos aporta mucha energía, es un jugador importante y bueno, confiamos que esa energía que él nos aporta, pues la aportan el resto de compañeros que sí que van a estar y que mañana se necesita".

Cómo está viendo José Bordalás a Birmancevic: "Bueno, vamos a ver. También hay compañeros que están trabajando bien, que no han podido aportar en el campo, bueno, por diferentes situaciones, y bueno, él acaba de llegar también, ha sido el último en llegar y está trabajando bien, y bueno, pues ese periodo de adaptación con los compañeros, con la liga y demás, pero bueno, puede ser que pronto también pueda debutar y aportar y ayudar al equipo.

Qué está aportando Luis Vázquez: "Bueno, dos goles que han sido muy importantes, y sobre todo el trabajo, él sabe que tiene que crecer, que mejorar, que es una oportunidad también para él, porque viene de jugar muy poco en una liga, con todo el respeto del mundo, inferior a la liga española, y bueno, es una oportunidad para él, estamos muy contentos, está con mucha ilusión, como el resto de sus compañeros que han llegado, y seguro que seguirá creciendo y ayudándonos, no solamente en los goles, sino en el trabajo que nos da y que aporta al equipo".

Alternativas para cubrir la baja de Mario Martín: "Bueno, tenemos alternativas y vamos a ver finalmente qué hacemos, porque también tenemos la posibilidad de cambiar el dibujo, y bueno, tenemos alternativas, ahora mismo sí que es verdad que hemos recuperado efectivos, perdemos a Mario, pero recuperamos otros efectivos, y bueno, tenemos alternativas y esperemos que se note lo menos posible la baja de Mario.

Qué significa poder contar con Luis Milla y Mauro Arambarri: "Mucho, muchísimo. En primer lugar, porque son dos chavales magníficos como persona, como profesionales. Ya ni siquiera voy a valorar el nivel futbolístico, que todo el mundo sabe lo que le han dado y lo que le están dando al Getafe Club de Fútbol. Pero bueno, yo me quedo como chavales, como personas, tengo una gran relación con ambos, les quiero muchísimo, para mí son como si fueran hijos míos y les tengo un gran cariño, y bueno, ojalá sigan aportando lo que le están aportando al equipo, que le están aportando mucha experiencia, mucho juego, mucho compromiso, mucha energía, y bueno, es un espejo yo creo para los chavales más jóvenes donde se deben mirarlo".

Las críticas al calendario: "No sé, igual quieren que tengamos el fin de semana libre, y por eso nos ponen viernes o lunes".