Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 15:54h.

Así jugaron los hombres de José Bordalás

Veljko Birmancevic se marca un Cristiano Ronaldo en su presentación con el Getafe

El Getafe se llevó la victoria por 0-2 en su visita al Alavés en un partido muy cerrado que rompieron dos acciones puntuales. Primero, Luis Milla llevó la pelota al área y allí Luis Vázquez volvió a mojar y, después, Adrián Liso se inventó un penalti que transformó Mauro Arambarri.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto azulón en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS.

David Soria [8]: Salvó al Getafe con una doble acción ante el mano a mano de Toni Martínez y al cabezazo de Pacheco en un córner poco después. Siempre clave en cada victoria del Getafe.

Kiko Femenía [7]: Otro de los azulones que volvía a Mendizorroza. El lateral completó una notable actuación frenando a Aleñá y Rebbach por su banda e incorporándose al ataque para poner balones al área.

Domingos Duarte [7]: Supo mantener la zona y no jugársela ya con amarilla a diferencia de otros encuentros en los que los despistes le jugaron malas pasadas.

Djené Dakonam [8]: Condicionado por una amarilla en el minuto 9 por una dura entrada a Boyé pero el togolés demostró su experiencia para no cortarse pese a ello en los duelos ni siquiera de mediocentro, donde acabó con la lesión de Mario Martín.

Zaid Romero [8]: El mendocino ha caído de pie en el Getafe adaptado completamente a la zaga de Bordalás, donde volvió a demostrar su poderío por arriba tanto en defensa como en ataque, disponiendo de un cabezazo que lamió el poste.

Juan Iglesias [7]: Mucha presencia ofensiva del lateral, convertido en uno de los futbolistas que más ocasiones generó para sus compañeros.

Luis Milla [9]: Fundamental en el juego del Getafe tal y como demostró en la jugada del 0-1, robando la pelota en la medular y asistiendo a Luis Vázquez para el primer tanto del encuentro. Siempre preciso a balón parado.

Mario Martín [6]: Terminó marchándose lesionado del tobillo tras una entrada de él mismo a Antonio Blanco después de una primera media hora con mucha presencia sobre el campo.

Mauro Arambarri [7]: Se le echó en falta más llegada al área, sobre todo tras la lesión de Mario Martín, pero el uruguayo cumplió marcando el penalti del 0-2 al engañar a Sivera.

Luis Vázquez [8]: Estuvo muy tapado por Jon Pacheco pero logró anotar su segundo tanto en tres partidos con el Getafe al recibir un buen balón de Milla y, con un gran movimiento en el área, batir con un tiro cruzado a Sivera.

Martín Satriano [7]: Desequilibrio cayendo a banda izquierda, dispuso de dos ocasiones en el primer cuarto de hora y dejó un gran derroche físico y de pelea ya asentado como titular nada más llegar.

Sustituciones de José Bordalás en el Getafe

Abdel Abqar [6]: Volvió a Mendizorroza entre los silbidos de la que fuera su afición. Muy seguro a pesar de llevar varios partidos sin jugar.

Adrián Liso [8]: Clave nada más salir con su velocidad, primero generando un mano a mano que le sacó Sivera y después provocando el penalti del 0-2. Un peligro con espacios.

Allan Romeo Nyom [-]: El camerunés entró en el tramo final.

Diego Rico [-]: Apenas tuvo los minutos del descuento.