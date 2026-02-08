Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 15:54h.

El Deportivo Alavés cayó derrotado por 0-2 ante el Getafe en un duelo muy físico en el que a los babazorros les faltó presencia y pólvora en el área rival. Luis Vázquez y Mauro Arambarri anotaron para los madrileños en la segunda parte sin reacción por parte local.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS.

Antonio Sivera [6]: El meta babazorro dejó varias paradas, sobre todo en un mano a mano de Adrián Liso, pero se encontró con los goles de Luis Vázquez y Arambarri de penalti con los que cayó su equipo.

Nahuel Tenaglia [5]: El argentino regresó al lateral derecho, desde donde no tuvo problemas en el aspecto defensivo sin prodigarse demasiado en ataque en un encuentro muy cerrado.

Facundo Garcés [5]: Primera titularidad después de que el TAS levantara su sanción por pasaporte falso y el internacional malayo dejó ver que aún no está físicamente al 100%, pasándolo mal para sostener a Satriano.

Jon Pacheco [4]: Tras completar una gran primera mitad, en la segunda se vio superado primero por Luis Vázquez en el 0-1 y después por Adrián Liso en dos jugadas incluyendo el penalti que le sacó el aragonés.

Jonny Otto [5]: Cumplió en defensa el lateral hasta que Coudet le quitó en la segunda mitad buscando algo más de proyección ofensiva con Yusi.

Antonio Blanco [5]: Muy atento en todo momento saltando a Luis Milla cuando el madrileño bajaba a recibir a pesar de que este lograr quitárselo de encima en la jugada del primer gol. En partidos cerrados destaca más.

Pablo Ibáñez [5]: Partícipe de multitud de duelos individuales en el centro del campo en un partido muy físico, tal y como se esperaba.

Calebe [5]: Además de su trabajo defensivo, fue uno de los pocos jugadores capaz de llevar la pelota a los delanteros en un encuentro de espacios cerrados y Mendizorroza se lo agradeció con aplausos.

Carles Aleñá [4]: Muy poco del catalán, incapaz de generar juego a pesar de que caía mucho al centro del campo.

Toni Martínez [4]: Desperdició un mano a mano ante David Soria en la primera mitad y, en general, pudo crear muy poco peligro en la zaga del Getafe.

Lucas Boyé [6]: Dispuso de la primera ocasión del partido con un chut al lateral de la red. Fue de lo más destacado del ataque, bastándose por sí mismo para ganar todo tipo de balones.

Sustituciones de Eduardo Coudet en el Alavés

Denis Suárez [6]: Mejoró la circulación de balón del Alavés desde su entrada al campo, aportando velocidad con la pelota.

Abde Rebbach [4]: Aportó profundidad en los minutos que estuvo sobre el campo antes de que la zaga del Getafe lograra controlarle. No midió bien para rematar un envío medido de Yusi.

Aitor Mañas [4]: Al canterano no le llegaron balones al área con los que poder disponer de ocasiones de gol para sacar algo del partido.

Yusi Enríquez [6]: Aumentó la participación ofensiva de Jonny con balones aéreos como el que le puso a Rebbach y este no aprovechó.

Ángel Pérez [6]: El ex del Huesca dejó buenas sensaciones con sus entradas desde la banda derecha. David Soria evitó que se estrenara como goleador.