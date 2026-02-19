Jorge Morán 19 FEB 2026 - 14:21h.

Strategic Value Partners (SVP) quiere comprar el club vallecano

La intrahistoria que vivió la afición del Oviedo en Vallecas con la devolución de las entradas: ¡50 billetes de 5 euros!

Compartir







La afición del Rayo Vallecano está harta. Martín Presa está dejando morir a la entidad poco a poco y los vallecanos entienden que la única solución para su problema es la inhabilitación de su presidente. Así lo pidieron este pasado fin de semana en una manifestación en la que enumeraron los diferentes atropellos que sufren del máximo mandatario.

Entre ellos destacan el abandono de la cantera o el femenino, los precios abusivos en entradas y abonos, la nula facilidad para la venta online, un equipo sin marketing o con la tienda sin abrir, la falta de condiciones de trabajo para jugadores y staff técnico, las faltas de respeto a los aficionados, el cuidado en la Ciudad Deportiva o los problemas del Estadio de Vallecas, no sólo en el tema del césped, sino también en cuanto a la limpieza o mantenimiento. Y no son las únicas.

Un fondo de inversión se interesa en el Rayo Vallecano

Pese a todo lo negativo del equipo vallecano, el apoyo de la afición junto al nivel de la plantilla ha logrado que el Rayo Vallecano esté viviendo uno de sus mejores momentos deportivos, disputando la Conference League y siendo ya un fijo de LALIGA EA SPORTS. Este buen momento en el terreno de juego, sumado a los problemas institucionales, han atraído la atención de un conocidísimo 'fondo oportunista'.

PUEDE INTERESARTE Ya hay fecha para el regreso del Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas

Según ha desvelado 'El Confidencial' en exclusiva, Strategic Value Partners (SVP) se ha presentado como la solución al problema que existe en el Rayo Vallecano. Este fondo buitre quiere aprovechar el momento de 'crisis' en Vallecas para hacerse con el club con una inversión más baja de lo normal. Las informaciones apuntan a que Marc Pereira-Mendoza, director general de SVP, ya se habría puesto en contacto con Martín Presa y su junta directiva.

Hay que recordar que Presa se hizo con el club pagando menos de un euro por acción, asumiendo además la deuda de 40 millones que dejaron los Ruiz Mateos. Ahora el club cuenta con esos mismos 40 millones de superávit y está viviendo un gran momento deportivo, lo que genera un gran interés para este tipo de empresas.

'El Confidencial' explica que SVP quiere hacerse con el Rayo Vallecano por algo más de 100 millones de euros, una cifra que aumentaría hasta los 150 millones gracias al dinero que tiene en caja Martín Presa. Una oferta que, por ahora, es insuficiente para el presidente, quién se ha negado a vender el club en varias ocasiones.

Este fondo de inversión, con unos 22.000 millones de dólares de beneficio, es muy conocido en España, en dónde son uno de los accionistas de Celsa. Además también participó en la compra de Uvesco, la empresa de Supermercados. SVP aprovechó la crisis de la empresa siderúrgica, como ahora quiere hacer con el Rayo Vallecano, en unas negociaciones que podrían alegrar (o eso parece) a los hinchas vallecanos.