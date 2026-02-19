Jorge Morán 19 FEB 2026 - 10:00h.

El club volverá a jugar en Vallecas con el Athletic Club de Ernesto Valverde

El Rayo Vallecano está cada vez más cerca de volver a su estadio. Después de la suspensión con el Real Oviedo, de tener que jugar con el Atlético en Butarque (Leganés) y tras encontrar el problema del césped de Vallecas, parece que ya hay fecha oficial para que sus aficionados vuelvan a disfrutar de Iñigo Pérez y sus futbolistas.

El club vallecano lleva ya varias semanas trabajando a destajo para solucionar el problema del césped. Con la mejora de la climatología en Madrid y gracias a la ayuda del Valladolid con las lámparas térmicas, el estado del terreno de juego cada vez está mejor y parece que podría estar listo para el próximo encuentro como locales en LALIGA EA SPORTS.

¿Cuándo volverá el Rayo a jugar en el Estadio de Vallecas?

El club madrileño juega este fin de semana (sábado a las 16.15H) frente al Real Betis en Sevilla. No será hasta el sábado 28 de febrero a las 14.00H, contra el Athletic Club, cuando los vallecanos regresarán a su estadio de nuevo. Aunque todavía no es oficial, los últimos procedimientos de los vallecanos parecen indicar que así será.

Este pasado miércoles, el Athletic informó en su página web que el Rayo Vallecano les había facilitado un total de 143 localidades para el encuentro 'en el Estadio de Vallecas'. Una publicación con la que los vascos 'confirman' de manera indirecta que ese es el día elegido para que los vallecanos vuelvan a su campo.

Unos tickets reservados casi en su totalidad para los socios (habrá siete para Ibaigane), pero sin precio fijo. "El precio de las entradas está todavía por determinar", informa el conjunto de Bilbao. Hay que recordar que el Rayo Vallecano, junto a Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Espanyol y Real Sociedad, es uno de los equipos que no firmó el acuerdo de aficiones, por lo que el precio de sus entradas pueden superar los 30 euros.