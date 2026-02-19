Celia Pérez 19 FEB 2026 - 08:40h.

El presidente del Moscardó habló de su sanción

Javi Poves se aparta del banquillo del Moscardó: "No soy bien recibido en el vestuario"

Compartir







Javi Poves, presidente del CD Moscardó, ha vuelto a centrar todas las miradas en estas últimas horas. Ya apartado del banquillo por la tensión existente con la plantilla, el madrileño sigue siendo protagonista en cada partido de su equipo. Tras su último incidente con un colegiado, la RFEF ha decidido imponerle una inhabilitación de dos años y una multa económica de 3.500 euros.

Para analizar toda esta situación, Poves estuvo anoche en El Partidazo de COPE, en una entrevista en la que cuenta su visión y en la que desvela que tiene pensado recurrir. "Sí, supongo que a Rui Costa lo meterán en la cárcel, ¿no?", comenzó exponiendo a ser cuestionado sobre su sanción.

"Voy a hacer extremadamente claro. No cambia absolutamente nada. Lo primero de todo es que ya se ha preparado un recurso que posiblemente me dé la razón. Si los jueces realmente funcionan como deben funcionar porque hay un error crítico en todo esto. No lo voy a desvelar aquí, pero hay un error increíble. Yo lo normalizo porque la Federación hoy por hoy no está trabajando todo lo bien que hay que trabajar", apuntó.

A pesar de que en un principio Poves no quiso desvelar más de la cuenta, terminó incidiendo en cuál es el error de la Federación en su escrito: "Defecto de forma. Si el juez que coge esto lo lee con detenimiento se va a hasta reír". A lo que añadió: "Lo que te puedo decir es que no es lo mismo quebrantar que reincidir. Yo he reincidido, no he quebrantado", finalizó.

El madrileño dejó de ser el encargado de dirigir al equipo a principios de año. Debido al mal ambiente que existe en su vestuario, Poves decidió dar un paso al lado y dejar el mando de la plantilla para centrarse en la dirección del club.