VigoBorja Iglesias es uno de los jugadores más carismáticos de LALIGA EA Sports. El delantero se reencontró en el Celta de Vigo con su mejor versión y disfruta del fútbol que propone Claudio Giráldez. Además de por su buen hacer dentro del campo, el santiagués también recibe admiración por su forma de conectar con los aficionados. El último ejemplo de ello es un repaso por una colección muy especial para el ariete que esconde una anécdota con Kylian Mbappé.

A través de su canal de YouTube, el 'Panda' ha mostrado varios de los tesoros que tiene guardados en su armario. El goleador celeste trata de ampliar su colección de camisetas cada temporada y en este curso ha conseguido algunas muy valiosas.

Una de ellas es la del delantero galo del Real Madrid, aunque como narra el propio Borja Iglesias, tiene un valor especial y no solo por lo estético. El jugador del Celta pone en valor la actitud de la estrella merengue en una noche aciaga.

Borja Iglesias y el gesto de Kylian Mbappé en una noche aciaga

El 'Panda' recordó cómo fue aquel encuentro en el que ambos delanteros coincidieron en el verde del Santiago Bernabéu: "Y aquí tengo la última de esta parte, que tengo otras cuantas que voy a hacer en otro vídeo. Esta también es bastante especial porque es de esta temporada de la victoria que tuvimos en casa del Real Madrid. Creo que fue un partidazo del equipo, seguro que recordáis ese partido con un doblete de Willi. Fuimos capaces de ganar allí y fue bastante especial porque en ese momento llegábamos allí en liga un poco justo de puntos".

Borja ensalzó futbolísticamente al ariete francés: "Desde ese partido creo que hubo un poco de punto de inflexión y la cambié con Mbappé, a muchos os gustará porque es un pedazo de jugador. Ahora mismo es el máximo goleador de LALIGA, diría que de la Champions también, pero es una camiseta también muy bonita, de manga larga que siempre le da un toque especial, y también es de las bonitas que tengo".

Por último, el jugador olívico agradeció el gesto de Mbappé porque entiende que en noches así no es sencillo mostrar tu mejor cara: "Tener la de un jugador como Mbappé es algo muy chulo y no es tan fácil conseguirla porque muchas veces todos los jugadores se pelean por ello. Después del partido se lo comenté, me dijo que sin problema y que tenía una para mí, y la cambiamos. Fue bastante majo, que a veces no es fácil después de un partido complicado cuando no ganas, y se lo agradezco".