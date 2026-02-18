Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 19:17h.

El técnico reconoce que le motiva ganar en el Toumba Stadium, donde nunca venció un equipo español

El Toumba Stadium, un objetivo y el deseo de Marián Mouriño: "Más cerca de la final de Estambul"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, analizó qué puede deparar el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica. Los vigueses jugarán en el Toumba Stadium, donde no ha ganado nunca un equipo español a lo largo de su historia. El técnico porriñés quiso dejar claro que no son favoritos y que ve la eliminatoria al "cincuenta por ciento".

Dieciseisavos: "Una eliminatoria a dos partidos, son 180 minutos. Tenemos que estar estables toda la eliminatoria si queremos pasar. Sabemos que en una eliminatoria cualquier mal momento lo puedes pagar caro, sabemos que jugamos en un contexto muy complicado, muy especial. El equipo ha demostrado que puede competir en cualquier escenario, que es capaz de mostrar su fútbol en escenarios muy complicados o en distintos escenarios".

Toumba Stadium: "Es muy motivante para nosotros cuando no ha conseguido nadie prácticamente ni empatar. Creo que solo han cedido cinco empates en todo el año. Habla de la dificultad que tiene el reto, de lo difícil que es jugar aquí y del nivel del rival, mantener esa racha tienes que hacer las cosas muy bien, encajando poquísimos goles en casa con una estabilidad en cuanto a resultados y una idea clara de jugar".

"El ambiente va a ser precioso. La afición del PAOK tiene muchas ganas de que llegue el partido, nuestros aficionados que han venido hasta aquí también. Ojalá se pueda vivir un ambiente precioso de fútbol cada uno animando a los suyos".

Objetivo: "Ser capaces, pase lo que pase en el resultado, de intentar seguir siendo nosotros mismos, intentar seguir buscando la portería rival, intentar seguir siendo valientes, protagonistas. Es lo que queremos y cuando no lo consigamos defender bien, es un poco la línea del equipo".

Celta: "Estamos, para mí, en un momento muy bueno de juego pero no tan bueno de resultados y ojalá ese buen juego nos lleve a volver a cerrar la portería como lo hicimos en el mes de enero, como lo hicimos antes de vacaciones de Navidad para unir esas dos partes. Es lo que nos ilusiona a todos y a lo que tenemos que aspirar".

Favoritismo: "Para nada. Si nos vamos a la experiencia de los equipos o de los jugadores en este tipo de partidos tienen mucha más ellos que nosotros. Más allá de la diferencia que puede haber entre las ligas, que ya es algo subjetivo, es un equipo muy acostumbrado a jugar competición europea, con una afición muy acostumbrada a jugar competición europea. Es un equipo grande de una buena liga. Están acostumbrados a manejar la presión, a la responsabilidad de tener que ganar. Eso iguala la eliminatoria al cincuenta por ciento".

Once titular: "Queda un entrenamiento, vamos a entrenar ahora y al acabar veremos cómo estamos y toquemos madera para que no pase nada. A partir de ahí decidiremos pero alguna idea sí que tenemos. Está perfilado".

Ilusión por lo que está logrando: "Primero me paso el día enfadado porque no conseguimos ganar los últimos partidos. Entonces me es más difícil pensar en lo que vamos consiguiendo. Partido de Getafe pienso que pudimos haber sacado más, partido de Osasuna pienso que pudimos sacar más, en el último partido del Espanyol lo mismo. Te queda ver lo que estás fallando, mejorarlo, estar pendiente del rival que tienes delante pero para todos es un orgullo poder estar en una eliminatoria europea de nuevo tras nueve años lejos de la competición".

"Queremos seguir avanzando en ella y seguir viendo noches europeas como las que vamos a vivir mañana o las que hemos vivido en estos partidos de fase de liga y valorando cada paso que vamos dando y no personalizándolo para nada en mí porque yo soy una parte muy pequeña de esto que aporto lo que puedo. El mérito se lo quiero trasladar totalmente a los jugadores, a la afición y al club por estar todos tan unidos